Eva Mendes tras su parón en la actuación: «No haré nada violento ni sexual»

Desde que fue madre, Eva Mendes ha paralizado su carrera como actriz, sin llegar a participar en ninguna película desde su papel de Cat en Lost river, dirigida por su marido, el también actor Ryan Gosling. Podríamos pensar entonces que, cualquier actor o actriz, después de un plazo de inactividad tan largo (8 años) aceptaría cualquier primera opción interesante a nivel cinematográfico, pero la realidad es que Mendes ha añadido nuevos filtros a sus perspectivas profesionales de futuro. La actriz de padres cubanos y criada en Miami, habló con Entertainment Weekly sobre su pausa en el mundo de la actuación y de un regreso a Hollywood que dependerá estrictamente del tipo de papeles que le propongan.

“Tengo una lista tan corta de lo que haré hecha con mis hijos. Quiero decir, si fuese un proyecto divertido…pero ahora no haré violencia, no quiero hacer nada relacionado con la sexualidad, la lista es corta”, señalaba Mendes al medio. Aún con todo, a la actriz le encanta actuar y no tuvo ningún problema en declarar en 2020 a Enterteinment Tonight que estaba dispuesta a rodar Hitch 2, la comedia romántica que protagonizó junto a Will Smith. Un proyecto utópico por la aparición de la pandemia mundial pero sobre todo, por todo lo acontecido a raíz de la agresión del actor en los Premios Oscar 2022.

A pesar de que Vin Diesel insinuó un posible regreso del personaje de Evan Mendes para el tramo final de Fast & Furious, anteriormente describió un importante cambio en ella desde que se enfrentó a la maternidad: “Sentía una falta de ambición. Me siento más ambiciosa en el hogar en este momento que en el lugar de trabajo”. Mendes agregó a esa relación con sus hijos explicando que no deja que la vean poner atención en cómo se viste. “Sólo soy mamá y estoy más que feliz de ser sólo mama” terminaba justificándose.

En una publicación de Instagram actualmente eliminada, no quiso dejar pasar la ocasión de recordar que desde que es madre ha limitado su selección de roles, porque hay muchos temas en los que no quiere involucrarse, una decisión que limita sus opciones, argumentando que debe “dar ejemplo” a sus hijas ahora. Mientras Mendes ha decidido seguir por esa senda, su pareja Ryan Gosling estrenará este año El agente invisible de Netflix y la adaptación de Barbie, en la que interpretará al muñeco de Mattel Ken, bajo la dirección de Greta Gerwig.