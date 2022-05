Los fans de la saga Fast and furious se llevaron una tremenda decepción la semana pasada, cuando Justin Lin abandonó la dirección de Fast X. El director ha cimentado su carrera alrededor de la franquicia de la familia de Toretto y a una semana de comenzar el rodaje, se desvinculo del proyecto amistosamente con la Universal Pictures. Lin seguirá ejerciendo su función como productor e ideólogo de la idea de este final, pensado junto a Vin Diesel. Debido a temas de agilidad sobre la producción, la elección del elegido no podía tardar demasiado y por eso, Louis Leterrier ha asumido los mandos de la penúltima entrega de la saga.

Leterrier se hará cargo de Fast X, una de las entregas que más estrellas de primera línea de la ficción ha logrado reunir. Por un lado tenemos el papel del villano que recaerá sobre Jason Momoa (Aquaman) y también veremos a Brie Larson (Capitana Marvel) y a Daniela Melchor (El escuadrón suicida) en dos roles que todavía desconocemos. Por supuesto, también está confirmados algunos de los actores que ya han aparecido en anteriores ocasiones: Dominic Toretto ( Vin Diesel), Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), Roman (Tyrese Gibson), Han (Sung Kang), Cipher (Charlize Theron),Nathalie Emmanuel (Ramsey) y Tej (Ludacris).

Louis Leterrier se pone a los mandos del bólido de acción que siempre es una entrega de la saga y lo hace, después de abrazar el éxito con Lupin, la serie de Netflix y Ahora me ves, la película sobre la magia que recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo.

Fast X llegará en un formato de dos entregas en una franquicia que se ha desarrollado a los largo de dos décadas, desde que se estrenase la película original en 2001. Pero esto no quiere que la saga no vaya a tener más spin-off, sino que la historia original verá llegar su fin. Momoa formará equipo con la Cypher de Theron, quien ya ha sido una de las villanas en las anteriores entregas. Pero ¿qué hay detrás de ese personaje? Dwayne Johnson ya declaró que no volvería a esta serie de películas debido a sus múltiples roces con Vin Diesel, pero no sería extraño que Momoa tuviese algún tipo de relación o parentesco con el personaje de Hobbs. Fast X llegará a los cines el 19 de mayo de 2023.