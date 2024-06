Estrenos de la semana: Yorgos Lanthimos quiere volver a incomodarnos con ‘Kinds of Kindness’

Los estrenos de la semana aterrizan hoy con grandes novedades para la taquilla. Una lista de películas que intentarán replicar el éxito reciente de Del revés 2, no sin la dificultad extrema de estar viviendo una de las peores épocas en lo que al mercado de la exhibición se refiere. Para ello, la cartelera mundial cuenta con un blockbuster de la talla de Un lugar tranquilo: Día 1 y con el broche autoral que llega de la mano del particular universo del cineasta Yorgos Lanthimos, quien repite su asociación vitalicia con Emma Stone en Kinds of Kindness. Dos títulos capitales que serán el reclamo de los próximos días, mientras se da paso a todas las demás cintas que llegarán a lo largo del mes de julio. Estos son los filmes más llamativos que se pueden ver a partir de ya:

‘Kinds of Kindness’

No ha pasado siquiera un año desde que pudimos ver Pobres criaturas, pero por suerte para los fans del cineasta griego, Kinds of Kindess parece recuperar toda la crueldad contenida en sus últimos trabajos. Recuperando su asociación con el guionista Efthymis Filippou (Canino, El sacrificio de un ciervo sagrado), Lanthimos vuelve a reunir a Stone con Margaret Qualley y Willem Dafoe para escenificar la crueldad humana en este drama de historias cruzadas, además de contar con Jesse Plemons (Los asesinos de la luna), quien ganó la Palma de Oro en el Festival de cine de Cannes por su interpretación. Sin duda, la película de autor de entre todos los estrenos de la semana.

Según su sinopsis oficial, Kinds of Kindess nos narra una fábula en forma de tríptico que concentra tres historias. La de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su propia vida, la de un policía aterrado por el regreso de su esposa después de un naufragio y la de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial, destinado a convertirse en un prodigioso líder espiritual.

‘Un lugar tranquilo: Día 1’

Antagónicamente distinta a Kinds of Kindness, la precuela de una de las sagas de terror más rentables de la última década recibe ahora, una expansión de su universo, premiando más que nunca la acción en su relato. John Krasinski se queda esta vez en las labores de producción, mientras que Michael Sarnoski (Pig) se pone tras las cámaras en una trama que cambia a la familia Abbot por unos nuevos protagonistas: Sam (Lupita Nyong’o), Eric (Joseph Quinn) y un gato llamado Frodo. Alex Wolff, Djimon Hounsou, Elijah Ungvary y Thea Butler completan el reparto principal.

En Un lugar tranquilo: Día 1 conoceremos cómo fue la invasión de las temibles criaturas que ya conocimos en las anteriores entregas, aunque en esta ocasión los sucesos se centrarán en Nueva York, una de las ciudades más ruidosas del mundo. La gran manzana será de todo menos tranquila.

‘Horizon: An American Saga’

Kevin Costner nos presenta su obra más ambiciosa hasta la fecha, financiando parte del gran presupuesto de su propio bolsillo.. Un western dividido en dos partes (la segunda se estrena a finales de agosto) que abarca 15 años de expansión y asentamiento del oeste estadounidense, antes y después de la Guerra Civil. Para narra su epopeya, Costner se ha rodeado de un reparto lleno de caras conocidas, como Siena Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee y Michael Rooker.

‘Casa en llamas’

Dani de la Orden vuelve a presentarnos una comedia familiar con claros tintes melodramáticos. Casa en llamas cuenta la historia de Montse, emocionada porque está a punto de pasar un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Divorciada desde hace un tiempo, su ex tiene una nueva pareja y sus hijos ya han crecido lo suficiente como para ya no hacerle ningún tipo de caso. Pero a Montse no hay nada que pueda amargarle un momento de felicidad que lleva mucho tiempo esperando…aunque para ello tenga que quemarlo todo.

‘Shayda’

Noora Niasari debuta en la dirección de un largo con un filme de producción australiana que toca temas como la maternidad, la familia y la inmigración. Y es que precisamente la protagonista es Shayda, una mujer iraní que vive en un refugio de acogida para mujeres maltratadas en Australia. Tras huir de su marido Hossein junto a Mona, su hija de seis años, Shayda se verá obligada a luchar por mantener la normalidad para su pequeña, con un régimen de visitas que la pequeña está obligada a cumplir con su padre.