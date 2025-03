Este thriller danés es lo mejor que puedes ver en Max: dos horas de humor políticamente incorrecto

La globalidad del streaming nos ha llevado a que hoy, sea mucho más habitual ver a espectadores consumiendo contenidos de países que antes, estaban reservados a un triunfo únicamente local. Porque…¿alguien cree que sin Netflix hubiésemos podido tener acceso a una serie alemana como Dark o a un fenómeno surcoreano de la impronta mediática de El juego del calamar? ¿Acaso habría llegado tan lejos La casa de papel? La realidad parece respondernos con una sentencia negativa y por eso, el auge de las plataformas de vídeo bajo demanda parten de una paradoja dentro de la propia industria. Su aparición reduce la asistencia a los cines y paralelamente consigue potenciar la aparición y distribución de narrativas que otrora, habrían funcionado como relatos de nicho. Ese es precisamente, el caso del último gran thriller danés que ha estrenado Max: Jinetes de la justicia.

Dirigida por Anders Thomas Jensen, Jinetes de la justicia es una de las mejores películas que se estrenaron en el 2020, partiendo de la idea original del propio cineasta y de Nikolaj Lie Kaas, uno de los coprotagonistas de la ficción. A pesar de no ser nada conocido en el cine europeo, Jensen en realidad tiene un premio Oscar al mejor cortometraje de ficción por Noche de elecciones (1999), sumada a una nominación anterior en la misma categoría por Ernst y la luz (1997). Pero aparte del reducido formato narrativo, el realizador ha firmado otras grandes cintas a la altura de Los carniceros verdes, Las manzanas de Adam o De pollos y hombres y ha escrito los guiones de las fantásticas Un asunto real (2012), Redención (2016) y La tierra prometida (2023). Este 2025 estrenará Back to Reality, la cual al igual que Jinetes de la justicia tendrá a la estrella internacional Mads Mikkelsen de protagonista. Pero ¿de qué trata realmente este thriller de Max y por qué es una de las mejores opciones para una noche de cine fresco, divertido y original?

¿De qué trata ‘Jinetes de la justicia’?

La sinopsis oficial de Jinetes de la justicia es la siguiente: «El militar Markus debe regresar a casa con su hija adolescente, Mathilde, cuando su esposa muere en un trágico accidente de tren. Todo parece ser a causa de la mala suerte, hasta que Otto, experto en matemáticas y también pasajero del tren siniestrado, aparece con dos excéntricos colegas, Lennart y Emmenthaler. Otto está convencido de que alguien está detrás de todo esto».

Más allá de la presencia de Mikkelsen y Lie Kass, el reparto reúne a Gustav Lindh (El hombre del norte), Roland Moller (Land of Mine), Nicolas Bro (War Horse), Andrea Heick Gadeberg (La elegida), Albert Rubeck (Otra ronda) y Lars Brygmann (Equinox), entre otros.

Eso sí, no podemos negar que Mikkelsen es el reclamo estelar de un rostro europeo que ha pasado por todas las franquicias posibles. En 2006 fue el villano del agente 007 en Casino Royale y en 2016, interpretó ni más ni menos que al ingeniero creador de la Estrella de la muerte para la precuela de Star Wars, Rogue One. Cómo no, su presencia pasó del mismo modo por el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), encarnando al antagonista Kaecilius en Doctor Strange. Sí, los personajes malvados son su especialidad y esa fisionomía tan particularmente carismática de su rostro, le ha llevado a enfrentarse a Hogwarts en Animales nocturnos: los secretos de Dumbledore y a el mismísimo Harrison Ford en Indiana Jones y el dial del destino.

Actualmente Jinetes de la justicia es un thriller que ocupa el puesto Nº 6 del contenido más visto en Max. Teniendo por delante The Parenting, Langosta, El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim y Pobres criaturas.

El nuevo thriller perfecto de Max

En portales como FilmAffinity, Jinetes de la justicia mantiene un 7,0/10 de nota media, mientras que en la web de Rotten Tomatoes hablamos de una película con una media de un 96% de reseñas positivas por parte de la prensa especializada. Con un guion risueño que jamás abandona su trasfondo dramático, el trabajo de Jensen es puro ingenio que incorpora dinámicas políticamente incorrectas nada propias en un cine actual donde todo parece cortado por el mismo molde.

Por el momento, este thriller sólo está disponible en la plataforma de Max, aunque los suscriptores de Apple TV, Rakuten y Amazon pueden igualmente, acceder al visionado a través de su alquiler o compra.