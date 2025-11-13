Está en el TOP 10 de más de 70 países y es adictiva: la serie de Netflix que engancha

El pasado 9 de octubre se estrenó en Netflix la serie Reclutas (Boots) que en menos de un mes se ha convertido en todo un éxito de audiencia y se ha posicionado en el Top 10 de más de 70 países. Una original ficción creada por Andy Parker que está inspirada en las memorias del exmarine Greg Cope White, autor de The Pink Marine. La serie no le ha gustado nada a Kingsley Wilson, la secretaria de prensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que en un comunicado la ha calificado como «basura woke» y, gracias a esta polémica, las visualizaciones de esta ficción están subiendo en todo el mundo como la espuma. En una entrevista en Entertainment Weekly, Kingsley Wilson explicó que «las fuerzas armadas no comprometerán sus estándares para complacer una agenda ideológica, a diferencia de Netflix, cuya directiva insiste en producir y difundir basura woke para su audiencia y los niños».

La serie Reclutas solo tiene 8 episodios y se está convirtiendo en la sorpresa del año en Netflix ya que nadie esperaba que tuviese tantas visualizaciones. Esta ficción cuenta como protagonistas con los jóvenes actores Miles Heizer y Liam Oh que bordan el papel de los dos amigos incondicionales que deciden entrar en el ejército y se encuentran con un mundo en el que se rechaza frontalmente la homosexualidad. Una serie en la que se combina el drama, la comedia y la acción y cuyos protagonistas luchan por su amistad y por buscar su identidad en un entorno muy complejo.

¿De qué trata la serie Reclutas de Netflix?

La serie Reclutas cuenta la historia de Cameron Cope, un joven que sufre acoso escolar y vive en un entorno familiar conflictivo. Un día decide alistarse en la Marina junto a su mejor e incondicional amigo Ray McAffey, el cual viene de una familia con tradición militar. Los dos se encuentran con un ambiente duro y hostil en el que les resultará muy difícil superar las pruebas para lograr sus objetivos. Una ficción que reflexiona sobre los problemas que se encuentran los reclutas en un momento en el que la homosexualidad era un tabú en el ejército y podía llevar a la expulsión del cuerpo.

Esta miniserie de solo 8 episodios está ambientada en 1990 antes de la política militar de Estados Unidos conocida como «Don’t Ask, Don’t Tell» que estuvo vigente de 1994 a 2011 y que permitía a los soldados homosexuales, lesbianas y bisexuales servir en el ejército siempre que no revelaran públicamente su orientación sexual. La derogación de esta ley eliminó la prohibición de servicio abierto y permitió a las personas homosexuales estar en el ejército sin temor a ser expulsadas.

El reparto de esta serie dramática

El actor Miles Heizer, al que hemos visto en Por trece razones y Parenthood, protagoniza esta serie e interpreta el papel de Cameron Cope, un adolescente homosexual que se alista impulsivamente en los Marines de EE. UU. El actor Liam Oh, al que conocemos por su trabajo en Code 3 y The Thing About Harry, da vida a Ray McAffey, el amigo incondicional de Cameron. Este joven es hijo de un estricto marine e intentará ser el mejor en todo momento. El entrenamiento militar debilita sus fuerzas y sus seguidores y tendrá que comenzar a replantearse su vida.

También tiene un papel destacado la actriz Vera Farmiga (El conjuro, El niño con el pijama a rayas) que interpreta el papel de Barbara Cope, la madre de Cameron, que intentará ayudar a su hijo Cameron cuando decide entrar en el ejército. El actor Max Parker (Doctor Who, Sangre, sexo y realeza) da vida a Robert «Bobby» Sullivan, un marine que ha sido condecorado por su valor en numerosas misiones de alto secreto.

Además, en el reparto de esta serie están los actores Cedrick Cooper que interpreta el papel del sargento McKinnon, Ana Ayora el del capitán Fajard), Angus O’Brien el de Hicks, Dominic Goodman el de Nash, Kieron Moore el de Slovacek, Nicholas Logan el del sargento Howitt, Rico Paris el de Santos, Blake Burt el de John Bowman, Logan Gould el de Mo Mason, Zach Roerig el del sargento Knox, Johnathan Nieves el de Eduardo Ochoa, Brandon Tyler Moore el de Cody Bowman, Ivan Hoey Jr. el de Benjy Cope, Anthony Marble el de Harlan McAffey y Joy Osmanski el de Ji-Yeong Setsuko, entre otros.

La serie Reclutas ha sorprendido a los usuarios de Netflix por el planteamiento de esta historia sobre la homosexualidad en el ejército en los años 90 y se está convirtiendo en un éxito de audiencia y de crítica. Esta nueva ficción es una buena opción para los que están buscando una serie que aborda un tema polémico y bastante desconocido. Reclutas es una serie diferente, emotiva, dramática y con un toque de comedia.