Está en Prime Video y era la favorita de Diana de Gales: la película perfecta para pasar la tarde en el sofá

Los 80 fueron icónicos en muchos sentidos, pero sobre todo supusieron una década fundamental en la música y en el cine. En el terreno comercial, donde el campo de la exhibición en salas era un vergel de espectadores, las comedias románticas alcanzaron una fama mayúscula que crecería posteriormente todavía más en los 90. Hasta el punto de llegar a una audiencia tan sideral como la de la realeza. Por eso hoy, nuestra recomendación cinéfila pasa por ser la película favorita de Diana de Gales. Un título que jamás imaginarías que podría gustarle a la mujer que desafió a la corona británica y que ahora, conocemos de su particular gusto gracias al actor Billy Crystal, quien actualmente se encuentra promocionando la serie de Apple TV+, Before.

La película en cuestión es Cuando Harry encontró a Sally. Una dulce comedia popular que encaja bastante con los gustos de la figura Diana Spencer y su cercanía con la gente. Así que en realidad, a muchos no les sorprenderá que la historia dirigida por Rob Reiner fuese la película favorita de Diana de Gales. Reiner fue del mismo modo, todo un referente tras las cámaras en el cine de aquella década. En 1984 dirigió el falso documental This is Spinal Tap, en el 86 Cuenta conmigo y un año después la imborrable La princesa prometida. Su genialidad continuaría en los 90, filmando obras de la talla de Misery y Algunos hombres buenos. Aunque Un muchacho llamado Norte terminaría declinando cuesta abajo su carrera. No obstante, Cuando Harry encontró a Sally fue un taquillazo en el box office, pues partiendo de un presupuesto de 16 millones de dólares, casi logró recaudar los 100 millones de dólares en todo el mundo. Pero, ¿de qué trata exactamente?

‘Cuando Harry encontró a Sally’: sinopsis

La sinopsis de Cuando Harry encontró a Sally es la siguiente: «Harry (Cristal) y Sally Albright son dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad, cuando ella se ofrece a llevar a Harry en su coche. Durante el viaje hablan sobre la amistad entre personas de diferente sexo y sus opiniones no pueden ser más diferentes. mientras que Harry está convencido que la amistad entre hombres y mujeres no puede existir, Sally aboga firmemente por lo contrario. A pesar de ello, su amistad continúa con los años».

Crystal no es la única estrella de esta comedia romántica. Meg Ryan tiene una presencia tan fuerte como la de él, e incluso podríamos asegurar que los momentos de puro carisma pertenecen a la tres veces nominada a los Globos de Oro. El fenómeno de Cuando Harry encontró a Sally supuso para Ryan convertirse en la reina del género en los 90. La madre del actor Jack Quaid protagonizaría en los siguientes años varias películas de este taquillero género, como Joe Contra el volcán, Hechizo de un beso, Algo para recordar, El genio del amor, French Kiss, Adictos al amor o Tienes un e-mail. El resto del reparto se configuró con Bruno Kirby, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, Gretchen Palmer y la estrella de Star Wars, Carrie Fisher.

La película favorita de Diana de Gales

Durante la promoción de Before, Crystal hizo el típico repaso de carrera que hacen todos los interpretes que como él, llevan trabajando más de 40 años delante de las cámaras. Y así el neoyorquino llegó a mencionar la que posiblemente sea su cinta más icónica de su carrera que además, era la favorita de Diana de Gales:

«Allí estábamos. Nos sentamos juntos. Ella (Diana de Gales) se sentó a mi izquierda y Meg (Ryan) lo hizo al otro lado. De modo que estábamos yo, el director Rob Reiner, la Princesa y Meg», comenzaba explicando el actor durante una entrevista en The View. La figura más emblemática de la realeza asistió al estreno del largometraje en Londres y Crystal contó cómo el momento más recordado por los fanáticos de la película despertó la risa de la princesa del pueblo. «Llego la escena de la cafetería y todo el público justo debajo de nosotros miró hacia atrás para ver la reacción de la princesa cuando Meg fingía el orgasmo». Rompiendo cualquier topo de protocolo, Diana comenzó a reír con una risa fuerte y gutural: «Un tipo de risa que, si fuera una chica con la que estuviera saliendo, probablemente no la volvería a ver», bromeaba el protagonista. Por último, Crystal quiso dejar claro que aquella fue una velada fantástica y que «fue genial conocerla».

Por el momento, Cuando Harry encontró a Sally se encuentra en Prime Video bajo alquiler y únicamente, son los suscriptores de Filmin los que pueden verla gratuitamente. Con una duración de una hora y media, esta propuesta nominada a Mejor guion original en los Oscar de 1990 es una de esas películas que se ven con especial encanto cuando se acercan las navidades y el fin del año.