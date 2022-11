Disney + sorprende a todos anunciando la película más esperada de los últimos años

Si desde el viernes toda una generación ha podido ver cómo Amy Adams volvía a la franquicia Encantada con una secuela, Disney parece haber medido los tiempos a la perfección, anunciado del mismo modo el regreso de otra estrella del cine “dosmilero”: Hablamos de Princesa por sorpresa 3, quizá la película más esperada de los últimos años por la generación millennial.

Princesa por sorpresa se estrenó en 2001 y al instante fue un éxito del cine adolescente que encumbró a Anne Hathaway como una de las jóvenes estrellas emergentes del cine adolescente. El éxito fue tal que tres años después el mismo director, Garry Marshall, estrenó la secuela. La historia original versaba sobre Mia Thermopolis (Hathaway), una tímida adolescente que vive en la ciudad de San Francisco. Su vida da un vuelco de 180 grados cuando averigua que es la heredera de un diminuto país llamado Genovia. Es entonces cuando su estricta abuela (Julie Andrews) irrumpe para prepararla en ser princesa. Ella no tiene la menor intención de dejar su vida para gobernar un país que ni conoce, por lo que debe afrontar una compleja decisión en su vida: continuar con su idílica vida o afrontar sus responsabilidades como monarca.

¿Regresará Hathaway a ‘Princesa por sorpresa 3’?

Aunque Disney haya anunciado sorprendentemente la película más esperada por los fans de Hathaway, todavía no está confirmado que la gran protagonista vaya a regresar para la tercera parte. Se espera que, al igual que sucedió con Adams, la ganadora del Oscar sea el estandarte que impulse este regreso, ya que tiene muy poco sentido una vuelta si la antigua monarca no está. Se espera que Disney nos traiga una continuación y no un reboot o remake que reescriba lo que ya conocemos.

La otra gran duda es su estreno. Lo más plausible es que Princesa por sorpresa 3 se estrene directamente en Disney +, del mismo modo que Desencanto: el regreso de Giselle, El retorno de las brujas 2 o Por fin solo en casa aterrizaron directamente en la plataforma de La casa del Ratón. Falta saber si Hathaway que siempre ha recordado con cariño la franquicia, querrá volver al papel de Mia. Ha pasado mucho tiempo desde que la actriz fuese aquella actriz adolescente emergente en la industria y si repasamos su reciente trayectoria, lo que encontramos son dramas. El más reciente el estrenado este fin de semana, Armageddon Time.