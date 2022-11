‘Tell Me Lies’, la serie sobre una relación tóxica que triunfa en Disney+

Las historias románticas nunca pasan de moda y todos los meses se estrenan series y películas en las plataformas de streaming protagonizadas por el amor y el deseo. El pasado miércoles 16 de noviembre, Disney+ ha estrenado la serie original de Hulu Tell Me Lies.

Una serie que cuenta la historia de la relación a lo largo de 8 años entre Lucy Albright y Stephen DeMarco. Dos jóvenes que se conocen en la universidad y cuyo romance se va convirtiendo en una relación disfuncional y tóxica con terribles consecuencias para los dos.

La serie Tell Me Lies está basada en la novela homónima de la escritora Carola Lovering y está protagonizada por los actores Grace Van Patten a la que conocemos por su papel en Maniac y Jackson White por Ambulance.

La adaptación audiovisual de la novela ha estado a cargo de Meaghan Oppenheimer, que ya sorprendió por su trabajo en We Are Your Friends o Hot Mess. Meaghan Oppenheimer es la productora ejecutiva y showrunner y Emma Roberts (American Horror Story) y Karah Preiss (Holler) son productoras ejecutivas bajo su marca Belletrist Productions. También ha participado como consultora la autora de la novela Carola Lovering.

Una relación tóxica

Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) se conocen en la universidad como otras muchas parejas. Aunque al principio todo parece perfecto, poco a poco su relación se va convirtiendo en un gran enredo para los dos y también para los que le rodean.

Al final se convierte en una relación tóxica que se prolonga durante 8 años y que les complica a los dos su futuro. La serie reflexiona sobre las relaciones tóxicas y lo que puede significar para una persona enamorarse de la pareja equivocada.

La serie Tell Me Lies es una serie muy original en la que el romance se convierte en un thriller en el que los dos protagonistas se ven atrapados en una relación que les complica la vida.

El reparto Tell Me Lies

Los dos protagonistas de esta serie son interpretados por los actores Grace Van Patten y Jackson White. Además, en el reparto de la serie están los actores Jade Fernandez, Tyriq Withers, Gabriella Pession, Edmund Donovan, Aidan Alexander, Andrea Prevatt, Jennifer Leigh Mann, Roger Berard, Malone Thomas, Stephen Jared y Garrett Hines.

Tell Me Lies recuerda a otras ficciones como la serie de éxito en Netflix You, en la que los protagonistas viven una relación tóxica que deriva en unas consecuencias terribles.