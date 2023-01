Disfruta de los estrenos de series del 16 al 22 de enero en las plataformas de streaming

Esta semana del 16 al 22 de enero se estrenan series tan esperadas como The Last of Us, la cuarta temporada de Fauda o la sexta de El Joven Sheldom y otras como Las combatientes, Presidente por accidente o Despestar.

Lunes, 16 de enero

The Last of Us

HBO Max estrena una de las series más esperadas de este año: The Last of Us. Los protagonistas de la adaptación televisiva del famoso videojuego son Pedro Pascal y Bella Ramse. Una serie que empieza 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida cuando Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Este viaje se convertirá en una gran odisea en la que tendrán que atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Fantasmas (EEUU) Temporada 2

TNT estrena esta la segunda temporada de la versión estadounidense de la serie homónima de la BBC protagonizada por Samantha (Rose McIver) y Jay (Utkarsh Ambudkar). Una pareja de urbanitas que deciden trasladarse al campo para convertir una vieja mansión que han recibido en herencia en un hotel con encanto. El único problema es que el caserón ya está habitado por unos molestos fantasmas y Samantha es la única persona que puede verlos y oírlos. En esta segunda temporada la mansión ya está lista para empezar a recibir huéspedes pero los fantasmas no tienen ganas de compartir el caserón con visitantes desconocidos.

Martes, 17 de enero

Manayek Temporada 2

Filmin estrena esta segunda temporada de 10 episodios de estaa serie policíaca israelí. Tras descubrir el cuerpo sin vida de Roslan, Tal investiga el asesinato aunque todos los que le rodean parecen querer evitar que avance en el caso.

El joven Sheldon Temporada 6

Movistar Series estrena la sexta temporada de esta serie en la que ahora George sigue buscando trabajo tras dimitir como entrenador del equipo y Mary tiene dificultades para encontrar un nuevo lugar donde sentirse útil, ahora que ya no es bienvenida en la iglesia. Mientras tanto, Georgie hace lo posible para convertirse en un padre a la altura de lo que Mandy necesita, Missy trata de encontrar su lugar como adolescente y Sheldon pone a prueba un nuevo estilo en la universidad.

Miércoles, 18 de enero

Atlanta Temporada 4 y última

Disney+ estrena la cuarta temporada de esta serie en la que vuelven a su ciudad natal de Georgia a Earn, Paper Boi, Darius y Van. Pero la pregunta es, ¿ha cambiado Atlanta o lo han hecho ellos?

Chicago P.D. Temporada 10

Calle 13 estrena este drama que sigue los casos de un departamento de policía de Chicago, tanto de los policías que patrullan a diario las calles como la unidad dedicada a combatir delitos de crimen organizado o asesinatos.

Jueves, 19 de enero

Las combatientes

Netflix estrena esta serie ambientada en la Francia de 1914. Mientras las tropas alemanas avanzan y los hombres parten hacia el frente, cuatro mujeres lidian con las terribles consecuencias de la guerra en su hogar.

That’90s Show

Netflix estrena esta serie que es una continuación dos décadas después de la sitcom nostálgica Aquellos maravillosos 70. Ahora regresa con algunos personajes y las nuevas generaciones de protagonistas.

Blue Moon Temporada 3

AMC+ estrena la tercera temporada de esta serie que cuenta como cada vez hay más intrigas en esta organización la organización Blue Moon. Chloe está muerta y ha sido reemplazada por el nuevo miembro del equipo Vicky. El siniestro agente Vincent Morel, que es el que informa directamente al Primer Ministro, se hace cargo de la organización. Vincent les da una misión a Milan y Vicky, mientras que Cassandra roba un ordenador que contiene información comprometida sobre el ministro de Medio Ambiente, Marc Daigneault.

Sahmaran

Netflix estrena esta serie turca protagonizada por Sahsu que viaja a Adana para dar una conferencia. Es la oportunidad perfecta para enfrentarse a un abuelo al que apenas conoce pero que se convertirá en una leyenda.

Viernes, 20 de enero

Fauda Temporada 4

Netflix estrena esta serie de acción que cuenta con el conflicto árabe-israelí como telón de fondo y que está protagonizada por una unidad del Ejército israelí persigue a un militante de Hamas. Doron, veterano agente israelí jubilado, vuelve al servicio para tratar de cazarlo de una vez por todas.

Presidente por accidente

Netflix estrena esta serie protagonizada por un monitor de un centro juvenil de los suburbios de París es finalista en las elecciones presidenciales. La serie se pregunta si Francia está preparada para tener su primer presidente negro.

Truth Be Told Temporada 3

Por último, Apple TV+ estrena la tercera entrega de esta serie protagonizada por Poppy (Octavia Spencer) se une a una directora de colegio poco ortodoxa (Gabrielle Union) para hacer públicos los nombres de las tres jóvenes negras desaparecidas. Al mismo tiempo encontrará pistas que la conducirán a una red de tráfico sexual que a lo mejor las ha secuestrado.