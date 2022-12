El director de ‘Indiana Jones y el dial del destino’ niega los rumores de reshoots

2023 va a ser un año especial para la industria del cine. Como cada temporada cinéfila, las salas y patio de butacas se llenarán de nuevos estrenos, pero ninguno tendrá una relevancia tan especial como Indiana Jones y el dial del destino. La sexta entrega de aventuras del famoso arqueólogo supondrá la despedida de Harrison Ford del personaje y también el último trabajo sonoro del compositor John Wiliams en la pantalla grande. Sin embargo, ni siquiera la nostalgia y el futuro de estos dos titanes del séptimo arte puede luchar contra los rumores y el fanatismo más tóxico. Poe eso, el director James Mangold ha salido a contestar a todos aquellos que aseguran que la película ha necesitado reshoots (regrabaciones) debido a un supuesto descontento con el resultado final.

So I took a b-day break from trolls. But it seems I gotta once again say.. We’re not shooting & never shot any new scenes or "alt endings". Our film is 99% finished, getting rated by MPAA & VFX being completed. Happy Holidays!

Mangold recurrió a Twitter y fue muy claro en su mensaje, actualizando el estado de El dial del destino y negando los reshoots: “Así que me tomé un descanso de cumpleaños de los trolls. Pero parece que tengo que decir una vez más…No estamos filmando y nunca filmamos ninguna escena nueva o finales alternativos. Nuestra película está terminada en un 99% y ha sido calificada por la MPAA y VFX. ¡Felices vacaciones!”.

Well, Anthony, it is so kind of you to call me bullshit but I made Logan and Ford v Ferrari and Indiana Jones 5 and it didn't happen on any of them. I can only speak to my experiences. Be well.

— Mangold (@mang0ld) December 19, 2022