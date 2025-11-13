Del «Sánchez me merece mucho respeto» a «abolir la familia»: liadas ‘de la Puríssima’ actriz Julia de Castro

El nombre de Julia de Castro está en boca de todo el mundo, y no por su trabajo, sino por una nueva polémica de la actriz de Poquita fe: la de abogar por «abolir la familia tradicional». La que fuera líder del proyecto musical De la Puríssima ha expresado su hartazgo con un «ya está bien de la familia tradicional».

Julia de Castro cita a la filósofa Sophie Lewis, aunque hace un razonamiento para el que no es necesario estudiar mucha filosofía: «Ahora divorciarse es sencillo, casarse entre homosexuales… En la siguiente generación será algo más natural». Una obviedad. La actriz espera que el hecho de que sea «algo más natural» sirva para eliminar por completo el modelo de familia tradicional.

No tan obvios son sus verdaderos argumentos para defender la abolición de la familia tradicional, porque la cineasta, como si tuviera el poder de conocer a todas las familias que pueblan la Tierra, asegura que «no está funcionando, esta cosa de padre, madre…».

Como si tuviera datos que el resto del mundo desconoce, pero sin aportarlos, Julia de Castro sostiene que la familia tradicional ha fracasado, y alude al libro Abolir la familia, de Sophie Lewis. «Necesitamos ya romper esto, bajo la filosofía que tengo desde hace tiempo, que imagino que es muy complicada de llevar a cabo. Pero, al final, es un activismo que nos ha tocado vivir a esta generación, igual que las generaciones maternas, igual que será complicado estas nuevas fórmulas de familia», declara completamente convencida por el libro de Sophie Lewis, su Sagrada Biblia a la que dice amén: «Abolir la familia ya, por favor», pronunció en La cena de los idiotés.

La crítica por la falta de tolerancia de Julia de Castro por querer «abolir» en lugar de respetar el espacio de cada familia, sea el modelo que sea, se ha generalizado entre todos los comentarios en redes que comentan las palabras de la también cantante.

Ésta no es la primera vez que el nombre de Julia de Castro suena por un asunto ajeno a su trabajo. Recientemente, la cineasta aseguró que Pedro Sánchez «le calma bastante». «Para mí es una persona que pide perdón, me calma bastante», dijo sobre el presidente del Gobierno, que le «merece mucho respeto», «sólo con su posición con Palestina, tan inamovible y tan complicada de sostener».

Además, sobre las interpretaciones actorales de los políticos, declaró que no conoce «a ningún político que no sea un actor», y lo justifica: «Con esa exposición pública necesitas interpretar una postura. Si no eres buen actor, no hablas bien y no proyectas. La interpretación en política es muy importante», dijo en septiembre en una entrevista con El Mundo.

Hace mucho más tiempo, 10 años atrás, el nombre de Julia de Castro apareció en la portada de una revista junto al de Isabel Pantoja. La cupletista De la Puríssima posó en topless para Interviú. «El estilo sensual y transgresor de su cuplé que la ha puesto al frente de la nueva movida que se ha hecho con un hueco en los cabarets y garitos del centro», escribía de ella El Norte de Castilla, en alusión al posado.

«Estaba en sintonía con mi investigación sobre el cuplé, un género con una rama sicalíptica, que era la pornografía de la época. Flipó conmigo en un concierto y me preguntó si me gustaría ser portada de Interviú», contó ella misma sobre la portada.