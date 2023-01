A ‘Del revés 2’ le faltará una de sus estrellas principales

El pasado septiembre de 2022, Pixar confirmó que la exitosa película Del revés recibiría una secuela. Amy Poehler, quien da vida al personaje de Alegría, dio el anuncio del esperado regreso de la que para muchos es una de las mejores películas del estudio. Por el momento, lo que conocemos de la continuación es que volverá a contar con los sentimientos de una Riley adolescente, aunque en esta ocasión seguramente la historia podría ahondar de nuevo en los sentimientos de sus padres. Desgraciadamente, la nueva actualización de la producción trae de momento, una mala noticia. Y es que una de sus estrellas principales al parecer, no regresará para seguir poniendo su voz a cierto personaje de Del revés 2.

Mindy Kaling, conocida por su papel de Kelly Kapoor en The Office, no volverá a poner su voz al personaje de Asco. El icónico rol tremendamente sincero que evitaba que Riley entre otras cosas, hiciese el ridículo, no será a priori, encarnado por Kailing. Algo que la propia actriz ha contado recientemente en una entrevista para The Wrap: “Me lo pasé muy bien trabajando en Del revés y estoy segura que Del revés 2 será genial, Pero no estoy trabajando en eso”. Sin embargo, desde el medio informan que probablemente Kapoor todavía no sepa nada del trabajo en torno a la secuela, debido a que el proyecto se encuentra en una fase muy temprana. De hecho, por el momento sólo Poehler está confirmada para la secuela que llegará en el verano de 2024.

Todo parece indicar que Kaling todavía no tiene nada firmado con el equipo de Del revés 2. Pero nadie piensa que el personaje de Asco no vaya a tener una presencia incluso más llamativa que en la cinta original, entre otras cosas porque es un sentimiento predominante en casi todos los adolescentes. Meg LeFauve volverá a escribir el guion, pero en la dirección habrá un cambio importante, ya que Pete Docter abandona la silla de director para que Kelsey Mann asuma las labores de realización. Por el momento, ni siquiera el guion está finalizado, por lo que todavía habrá que esperar para ir confirmando el regreso de cada una de las voces originales.

Kaling tiene una amplia carrera como actriz de doblaje gracias a producciones como ¡Rompe Ralph! O la serie Monstruos a la obra. También ha aparecido en múltiples comedias de la talla de Juerga hasta el fin, Virgen a los 40 y Ocean’s 8.