David Fincher podría estar detrás de un spin-off sobre la serie ‘El juego del calamar’

El juego del calamar fue la serie revelación del 2021, pero a pesar de su impacto, desde Netflix han tardado bastante en continuar la historia de este distópico battle royal de producción surcoreana. Finalmente, la segunda temporada aterrizará en la plataforma antes de que termine el año y sin embargo aunque estas semanas deberíamos estar hablando de ella, hace poco ha salido un informe que podría indicar una novedad incluso más estimulante que la continuación de la ficción creada por Hwang Dong-hyuk., quien hizo historia al convertirse en el primer director asiático en ganar el premio a la mejor dirección de una serie dramática en los Emmy. Según medios norteamericanos, el director David Fincher podría estar detrás de un spin-off rodado en inglés.

La hipotética elección del cineasta en una de las IP más relevantes que maneja la empresa que lidera Ted Sarandos no es casual. Fincher mantiene un acuerdo de larga duración con el terminal, siendo uno de los primeros autores que inició la creación original por parte del streaming, creando varias películas para «la gran N roja». Si dicha serie derivada entrase en desarrollo, se trataría de la primera expansión de una propiedad intelectual que en su primera temporada, obtuvo ni más ni menos que 265 millones de visualizaciones en todo el mundo. Por el momento, no hay más detalles disponibles ni Netflix ha querido hacer comentarios al respecto. Algo normal, pues la marca no querrá que existan distracciones en torno a la promoción de la esperada nueva temporada, pudiendo confirmarlo cuando la continuación comience a hacer los gigantescos números de audiencia que la major de vídeo bajo demanda espera lograr. La primera temporada tuvo como protagonistas a Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Jung Ho-yeon, Oh Young-soo, entre otros.

Fincher es un hombre clave para Netflix

El juego del calamar sigue siendo la serie más vista de todos los tiempos de Netflix con un margen enorme. Así, la corporación fundada por Marc Randolph y Reed Hastings planea repetir el éxito en las próximas navidades. La ficción presumiblemente, iba a terminar en una tercera y última temporada que se estrenará en 2025, pero ahora el spin-off de Fincher podría servir de puente entre la despedida de los personajes principales y la occidentalización del fenómeno asiático de la pequeña pantalla.

Por su parte, el estudio no se ha quedado únicamente en una continuación narrativa y ha generado todo un transmedia de contenidos, como el reality El juego del calamar: El desafío, ayudando a devolver a la serie al Top 10 de Netflix o el desarrollo de un videojuego para dispositivos móviles que llegará también a finales de este año. La primera relación de Fincher con la plataforma se remonta a 2013 con la serie House of cards y otras ficciones seriadas como Love, Death & Robots y la celebrada Mindhunter. En el terreno fílmico, Fincher ha dirigido y producido Mank, nominada a 10 premios Oscar en 2021 y El asesino, estrenada el pasado año.

El primero en informar de la noticia fue Deadline, apuntando a que el director de El club de la lucha estaría en negociaciones para asumir el control creativo de la expansión. No sabemos si Fincher se centrará únicamente en el campo de ser el showrunner del proyecto o si también, dirigirá algunos de los capítulos del supuesto spin-off. Del mismo modo, tampoco se conoce el argumento ni sobre qué personajes se centraría la historia.

Independientemente de cómo avancen dichas negociaciones, Fincher parece el indicado para transmitir el suspense y el morbo mortal que atesora la producción creada por Hwang Dong-hyuk. Ya que él es el máximo exponente de aquellos narradores que han puesto de manifiesto la oscuridad de la psique humana y de las brutalidades que esta puede acometer. El ejemplo perfecto de esto son algunos de sus filmes, como Seven, Zodiac o Perdida.

‘El juego del calamar’: nueva temporada

La sinopsis oficial de la segunda temporada de El juego del calamar es la siguiente: «Tres años después de su victoria, el jugador 456 decide no viajar a Estados Unidos y regresa con un nuevo objetivo. Para conseguirlo, Gi-hun compite una vez más en el misterioso juego de supervivencia donde tendrá que superar situaciones de vida o muerte con nuevos participantes que sueñan con llevarse el premio de 45.600 millones de wons».

La continuación de la historia estará disponible en el catálogo de Netflix desde el próximo 26 de diciembre.