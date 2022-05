A David Fincher le ha parecido «increíblemente liberador» dirigir animación

David Fincher es uno de los directores de cine contemporáneos que más respeto causa entre el público y la crítica. Principalmente debido a su increíble filmografía: El club de la lucha, Seven, La red social, Perdida o Zodiac son tan sólo, alguno de los ejemplos de un cineasta que parece estar siempre en forma, independientemente del género que le toque narrar. Aparte de su labor detrás de las cámaras Fincher ha establecido una extensa relación con Netflix en la labor de productor con series como House of cards o Mindhunter. Sin embargo, la serie de ciencia ficción que ha pasado más desapercibida que las dos anteriores Love, Death & Robots también está supervisada por él y en su tercera temporada se ha animado a dirigir uno de los capítulos, siendo este el estreno del director en la animación.

Se podría esperar que David Fincher no comulgase demasiado con el formato de la captura de movimiento, ya que salvo su participación en la franquicia Alien, la mayor parte de su filmografía no contiene un amplio desempeño en la categoría de los efectos digitales. No obstante y como cuenta en una entrevista con el New York Times, dirigir este capítulo ha sido “increíblemente liberador”. El capítulo en cuestión es el segundo de la tercera temporada y recibe el nombre de Bad Travelling, y a través de la técnica que traspasa la actuación de los actores al digital, el cineasta quedó muy asombrado con la liberad que le ofrecía ese recurso para bloquear ciertas escenas sin estar limitado por piezas físicas:

“Cuando me estoy preparando para hacer un master (toma de grabación que comprende toda un escena) pienso en términos de ‘si esto va a ser una toma por encima del hombro, tengo que alejar a esta persona del marco de la puerta o tengo que decirle a la empuñadura de la llave para ir a buscar una motosierra’. Pero en imágenes generadas por ordenador este tipo de cosas no entran en esto, señalaba Fincher apoyándose en la idea de espacio aquí es “totalmente plástico”. El tres veces nominado al Oscar quedó encantado con esta forma de trabajar, señalando que fue una forma “increíblemente liberadora, reveladora y expansiva de la mente de interactuar con una historia” debido a que esa narración en vivo perdura o trabaja alrededor del practicismo.

No sabemos si la buena experiencia conseguirá que Fincher se pase enteramente a la animación. Lo que sabemos es que actualmente se encuentra trabajando en la postproducción de The Killer, su último thriller protagonizado por Michael Fassbender.