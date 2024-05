Daisy Ridley quiere a éste otro actor en su próxima película de Star Wars

Si pensábamos que Marvel estaba siendo un quebradero de cabeza para Disney, la franquicia de Star Wars no parece funcionar mucho mejor. Ambas viven profundas crisis creativas y estratégicas sobre hacia dónde quieren dirigir sus universos, aunque en el caso de la creación de George Lucas, las propuestas parecen ser mucho más volátiles y de la noche a la mañana Lucasfilm termina eliminando alguno de los proyectos más esperados. La propiedad intelectual de la Casa del Ratón no quiere dar los pasos en falso que han llevado a su mundo de los superhéroes a batacazos económicos históricos en la cartelera y así, no es de extrañar que quieran librarse de todo aquello que saben, que no gustan a los fans. Por eso, la última petición de la actriz Daisy Ridley sobre el regreso de cierto personaje parece su próxima película, parece muy complicada.

Ridley volverá a interpretar a Rey en una nueva película de Star Wars. La actriz británica fue la protagonista de la última trilogía y por lo que sabemos, tiene entre manos un filme todavía sin titulo, dirigido por la directora de la serie Ms.Marvel, Sharmeen Obaid-Chinoy. En teoría esta historia seguiría a Rey intentando refundar la doctrina Jedi, con una renovada Academia que asegurase el futuro de los nuevos guardianes de la fuerza. Una idea que nos lleva inmediatamente a pensar en el personaje conociendo por primera vez a Grogu, ya que la película de The Mandalorian en teoría debería llegar un año antes, cerrando la historia de la pequeña criatura verde y Din Djarin. Aparte de estas cábalas de los fans, existe la posibilidad de que otros icónicos personajes se reencuentren y entre todos ellos, la protagonista quiere la vuelta de Finn.

Daisy Ridley quiere a John Boyega

Conocemos en realidad muy poco sobre la propuesta con Daisy Ridley como protagonista, más allá de que en teoría el desarrollo de la historia transcurriría 15 años después de los acontecimientos de Star Wars: El ascenso de Skywalker, en un guion escrito por el creador de Peaky Blinders, Steven Knight. Dentro de toda la rumorología surgida alrededor del proyecto, se está hablando mucho sobre si John Boyega aparecerá interpretando nuevamente a Finn, entra otras cosas porque durante la última trilogía vivió ciertos momentos sensibles a los poderes Jedi y hasta llegó a empuñar un sable láser en El despertar de la Fuerza. A raíz de esas ideas, la intérprete fue preguntada por tener una vez más a los dos personajes reunidos, con el actor siendo parte de la nueva película.

«Absolutamente, por supuesto. Parece que deberíamos hacerlo, sí», se sinceraba la actriz de Asesinato en el Orient Express. Ridley es de momento la única confirmada en el reparto de la historia sin nombre oficial, pero no es nada descabellada la vuelta del ex stormtrooper. Más aún sabiendo que tras las numerosas críticas y odio generalizado que el actor se llevó por su interpretación del personaje, el año pasado terminó admitiendo tras varias críticas a la saga que ya había podido reconciliarse con su paso por Star Wars, por lo que no sería nada extraño verlo de nuevo.

El futuro de Ridley y Boyega

Tanto Daisy Ridley como John Boyega han tenido muy poco éxito fuera del universo concebido por Lucas. Una maldición que persigue en la industria a los protagonistas de este tipo de franquicias, pues el público los termina encasillando en sus característicos roles. A Mark Hamill ya le ocurrió en su momento y ahora, a estos dos actores británicos les ha ocurrido lo mismo. Sin embargo, hay que señalar que Boyega sí que ha tenido algún que otro papel fundamental en cintas elogiadas como Detroit y que protagonizará la precuela que se está preparando sobre El libro de Eli.

Ridley tiene asegurada su continuidad como Rey en el futuro de la galaxia muy, muy lejana, pero más allá de encarnar a la heroína, su trabajo como actriz no ha destacado en exceso o no al menos, al nivel de la repercusión que le supuso protagonizar la vuelta de Star Wars a la gran pantalla. Una situación que podría revertirse con la buena cantidad de producciones que estrenará a lo largo de este 2024. Ridley dará vida a la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha en Young Woman and the Sea y aparecerá en otros dos largometrajes; Magpie y Cleaner. En 2025 tiene programado otro drama biográfico titulado A Woman of No Importance, mientras que su regreso al universo de la Fuerza no llegará, a priori, hasta 2027.