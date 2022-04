Daise Ridley, la actriz protagonista de la última trilogía que ha rodado Star Wars, ha regresado a las redes sociales. Seis años antes, en 2016 cerró todas sus cuentas por todos los insultos y comentarios negativos que subía en cada una de sus publicaciones, algo que recientemente también ha hecho el actor danés Mads Mikkelsen, quien sustituye a Johnny Depp como Grindewald en la franquicia de Animales fantásticos. Ahora, Ridley ha vuelto a subir una imagen a su cuenta de Instagram, en la que aparece relajada en bata, mientras toma una taza de té.

La intérprete consciente de que la imagen suponía un esperado regreso por parte de sus fans, acompaño el post de la imagen con el siguiente texto: “Saliendo de la hibernación de las redes sociales renovada, recargada y lista para lo que llamo mi ‘Año del Sí’”. Entre los múltiples comentarios de apoyo destaca el del actor Leslie Odom Jr, estrella del musical Hamilton que le escribía “Beinvenida de nuevo ¡Tómate tus descansos cuando los necesites!”. Uno de los motivos de la retirada de Daise Ridley de las redes sociales se produjo cuando algunos seguidores le acusaron de hipócrita por defender a las víctimas de la violencia armada, cuando ella en sus películas de Star Wars mataba a personajes con su pistola.

En 2017, un año después de su retirada de Twitter e Instagram y demás redes, Ridley le confesó al medio Glamour que no creía estar preparada para esa sobreexposición mediática en internet: “Personalmente, no es bueno para mí. Simplemente no estoy equipado para eso. Soy súper sensible, no demasiado sensible, pero realmente siento cosas”. En 2022, parece que la que fuese Rey en el regreso de Star Wars ha vuelto renovada y con una mentalidad mucho más fuerte.

En 2017 formó parte del espectacular reparto de Asesinato en el Orient Express y el pasado año, coprotagonizó la cinta de ciencia ficción Chaos Walking junto a Tom Holland. En su agenda tiene pendiente el estreno de la serie televisiva Young Woman and the Sea para Disney, la historia de la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha en 1926. Todavía no sabemos que espera hacer Disney con el futuro de Star Wars y si decidirá recatar a su personaje para una nueva aventura, pero todo parece indicar que la casa del ratón prefiere centrarse ahora mismo en las exitosas series que está produciendo del universo creado por George Lucas.