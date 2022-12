Courtney Love asegura que Brad Pitt la echó de ‘El club de la lucha’, tras bloquear su biopic de Kurt Cobain

Cuando el director David Fincher planteó el rodaje de El club de la lucha, fueron varias las actrices a las que se consideró para interpretar a Marla, el interés amoroso del personaje interpretado por Edward Norton. Entre ellas estaban nombres como Winona Ryder o Janeane Garofalo, pero también la que entonces era novia de Norton, Courtney Love. La que fuese exmujer de Kurt Cobain asegura que fue elegida para el papel y que estaba lista para filmar la película, antes de que el coprotagonista Brad Pitt la echase de la producción.

El papel fue a parar a la carismática Helena Bonham Carter, pero como asegura Love en una entrevista en el podcast WTF, Pitt canceló su participación después de que ella rechazase una oferta para un biopic sobre el cantante de Nirvana. Se casó con Cobain en 1992, dos años antes de que la leyenda del grunch se suicidase, llevando a que su figura y las causas de su muerte siempre hayan levantado ciertas polémicas y teorías conspiranoicas, circunstancia bastante habitual cuando fallece cualquier leyenda de la música. Según cuenta la propia Love, Pitt le sugirió la idea de hacer una reunión, mientras ambos mantenían una reunión con el director Gus Van Sant para una adaptación del cuento Brokeback Mountain, muchos años antes de que Ang Lee filmase la historia con Jack Gylenhaal y Heath Ledger.

En el programa, Courtney Love dijo que Norton le dio la noticia después de aquella reunión y que, supuestamente más tarde, Fincher la llamaría personalmente para confirmar la noticia. Por lo que ella misma cuenta, Pitt no ha dejado de intentar llevar a cabo ese biopic como si se tratase de un proyecto frustrado al que no puede renunciar. La cantante líder de ‘Hole’, sabe esto, por confesiones de otros cineastas de la talla de Cameron Crowe (Casi famosos) que le han dicho que el intérprete de Seven, fue puesto en esta tierra para acecharla por Kurt, algo que ha estado ocurriendo sistemáticamente desde 1996.

“No sé si confío en ti y no sé si tus películas tienen fines de lucro. Son muy buenas películas de justicia social, pero si no me entiendes, no entenderás a Kurt y siento que no lo haces, Brad”, explicaba la artista.