El corte de Ana Rosa Quintana a Jorge Javier Vázquez tras hablar de Bárbara Rey : «¡Eres un cagón!»

Ana Rosa Quintana le ha vuelto a ofrecer a Jorge Javier Vázquez un puesto como tertuliano en TardeAR pero el presentador de El diario de Jorge lo ha rechazado con excusas, a lo que la comunicadora madrileña le ha soltado en directo: «Ya, que eres un cagón». Todo sucedió el pasado miércoles, cuando el programa de Vázquez dio paso al de Quintana. Ambos comentaron el regreso de Bárbara Rey a los escenarios en Hellín en plena polémica por la publicación de sus fotografías besándose con Juan Carlos I y de los audios publicados por OKDIARIO. Jorge Javier, que unos días antes había cargado contra el Rey emérito. Fue entonces cuando Ana Rosa le ofreció un puesto en la mesa de tertulia en su espacio de Mediaset pero él rehusó la oferta con excusas, lo mismo que ocurrió 48 horas después. A pesar de todo, esa tarde, TardeAR sacó varias exclusivas sobre la vedette.

El miércoles 2 de octubre, durante el cierre de El diario de Jorge, cuando Ana Rosa apareció en pantalla partida para avanzar los temas principales de su programa para esa tarde, le habló a Jorge Javier sobre el regreso de Bárbara Rey a los escenarios en Hellín en plena polémica por la publicación de sus fotografías besándose con Juan Carlos I y de los audios publicados por OKDIARIO. «Ayer ya viste lo de La noche Bárbara. Bueno, Bárbara Rey impresionante. Echó a todos los medios que estaban allí menos al nuestro, con lo cual podemos contar muchas cosas. Y además, vamos a descubrir nuevos audios entre la artista y el emérito, así que no te lo pierdas».

Ante esto, Vázquez respondió: «Pues escucha, me voy corriendo al camerino a verte, gracias Ana Rosa». Ella le recogió el guante y le propuso que se cambiase de plató para participar en la mesa de debate de TardeAR. Jorge Javier, a modo de excusa, dijo entre risas: «Es que tengo que hacer… ya te contaré». «Ya, que eres un cagón», bromeó en tono de broma Quintana , cómplice con su compañero de cadena.

Las críticas de Jorge Javier al Rey emérito

El lunes anterior, Vázquez aprovechó su pequeña charla con Ana Rosa para hablar de las polémicas fotos de Juan Carlos I y Bárbara Rey: «Oye, ahora porque ya no estoy haciendo este tipo de programas y me estoy quedando sin sitio para opinar. ¡Menudo sinvergüenza el rey, que le hemos pagado todos los españoles sus líos!». Quintana, entonces, le propuso: «Jorge, tú tienes un sitio donde opinar siempre que quieras, y es esta mesa». «¡Ahí quiero ir, ahí quiero ir!», celebró él.

Los audios de Bárbara Rey

Bárbara Rey chantajeó al Rey Juan Carlos durante varios años. Así queda probado en un audio de 1997 que publica en exclusiva OKDIARIO. En esa grabación, la célebre actriz y vedette dice: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». La artista de origen murciano amenazó con tirar de la manta y provocar al jefe del Estado consecuencias demoledoras: «Porque le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo». Se trata de un material que le fue entregado a Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad en el Ejecutivo de José María Aznar entre 1996 y 2000.

Se trata de un audio en el que Bárbara Rey habla con un emisario de Juan Carlos I en los años 90. Expone que teme por su vida y asegura que su hipotético asesinato será culpa del monarca Borbón. En alusión directa al Rey durante casi 40 años, Bárbara Rey exclama: «A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti. Y esa unión jamás se va a deshacer».