El pasado martes 1 de octubre, como cada semana, pudimos disfrutar de una nueva gala de Gran Hermano: Límite 48 horas presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, la organización ofreció a los espectadores la última hora de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Recordemos que estamos en un momento verdaderamente crítico, ya que no todos van a poder ser considerados concursantes oficiales. Desde que el jueves se unificasen las dos casas y se desvelasen todos los secretos, por primera vez en su historia, la audiencia se encuentra eligiendo el casting final de esta decimonovena edición. Es más, el pasado domingo, tomaron la decisión de que la primera expulsada definitiva fuese Elsa. Ahora, tan solo unos afortunados pueden respirar tranquilos al confirmarse su permanencia en el reality, ganándose el título de concursantes oficiales de la decimonovena edición de Gran Hermano. ¡Nada más y nada menos!

En la gala de este martes, la organización de Gran Hermano ha optado por dividir en grupos a los habitantes de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. De esta forma, Jorge Javier Vázquez ha ido desvelando quién continúa en la palestra y se juega la expulsión y quien, por el contrario, permanecerá en la casa. Como era de esperar, los grupos no han sido escogidos por azar sino que el equipo del programa ha ido seleccionando, a conciencia, a aquellos que más diferencias tienen entre ellos. Y todo con el objetivo de enfrentarles en una situación tan crítica como la que están viviendo no solamente esa noche, sino desde el jueves cuando se hizo efectiva la unificación de ambas casas. Un claro ejemplo lo encontramos en la ovación que recibió Óscar desde plató por su salvación en su duelo con Maite. Algo que no dejó indiferente a nadie.

Lo que nadie esperaba es que Jorge Javier Vázquez fuese a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la noche. Y todo por ser víctima de un micrófono abierto por el que acabó adelantando los planes que el equipo de Gran Hermano tenía para esta nueva gala. Todo comenzó cuando el presentador de Badalona conectó con la casa de Guadalix de la Sierra para hablar con los concursantes.

Fue entonces cuando hizo una petición a varios de ellos: «Escuchadme. Maica, Daniela, Ruvens y Maite, salid al jardín. Ha llegado la hora», aseguró el catalán, dejando completamente descolocados a esos concursantes. Los cuatro han obedecido y se han accrcado a la sala de expulsión. Como era de esperar, los nervios no han tardado en hacer acto de presencia puesto que estaban convencidos de que uno de ellos tendría que abandonar la casa.

Fue entonces cuando un micrófono abierto traicionó a Jorge Javier Vázquez, dejando en evidencia las verdaderas intenciones de la organización: «Estos forman parte de los 17 elegidos», aseguró el presentador de Badalona, sin tener la más mínima idea de que estaba siendo escuchado. Nada más regresar al directo, Jorge Javier explicó que uno de esos cuatro participantes se convertiría en el primer salvado de la noche. Por lo tanto, uno sería concursante oficial de Gran Hermano 19.