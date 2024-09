El pasado domingo 29 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo debate de Gran Hermano presentado por Ion Aramendi. De esta forma, los concursantes estaban convencidos de que iban a enfrentarse a una noche de salvación, pero nada más lejos de la realidad. No tardaron en darse cuenta de que se trataba de una noche de expulsión y que, en ese mismo momento, conocerían el nombre del primer concursante expulsado definitivo de esta edición. De esta forma, y tras unos segundos que parecieron eternos, Ion Aramendi confirmó que Elsa tenía que poner punto y final a su aventura en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Algo que dejó completamente sin palabras a la gran mayoría de sus compañeros, puesto que no se lo esperaban en absoluto. Tras despedirse de ellos y especialmente de Edi, a quien vio en el confesionario, la vasca puso rumbo al plató.

Así pues, los espectadores del debate de Gran Hermano pudieron ver cómo Elsa entraba realmente feliz. De hecho, no tardó en abrazar fuertemente a su amiga Saray. Minutos después, la ex concursante se sentó con Ion Aramendi. No tardó en reconocer que, a pesar de estar «tranquila y bien», se vio sorprendida por la noticia de la expulsión: «No me lo esperaba. Sinceramente no sé por qué estoy aquí. He sido yo en todo momento, he sido feliz y me he llevado bien con todos mis compañeros». Lejos de que todo quede ahí, la vasca quiso analizarse para tratar de encontrar una explicación: «Igual ha sido mi carácter, que soy muy directa». Acto seguido, la joven pudo ver la reacción que tuvieron el resto de sus compañeros al entrarse, a través de Edi, que ella había sido expulsada de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Fue entonces cuando Ion Aramendi no tardó en hacer hincapié en algo muy concreto: «A Óscar le ha parecido justa», refiriéndose a su expulsión. Ella no tardó en pronunciarse sobre ese comentario: «Siempre me ha tratado bien pero cuando ha tenido comportamientos malos con otras compañeras siempre se lo he dicho. Soy una persona muy clara, digo a todo el mundo lo que pienso. De él sí pienso que es mentiroso, liante y desleal».

Lo que Elsa no esperaba era ver unas imágenes en las que Manu aseguraba que ella era una de las mayores jugadoras de esta edición y que no le importaba absolutamente nadie: «Me choca, no me esperaba que pensase eso de mí, no me lo esperaba de él». En cuanto a la expulsión de Silvia después de que ella descubriese su secreto, se sinceró sobre el motivo por el que no había dicho que fue ella: «No sabía que iba a tener esa repercusión y me sentí mal. No hubiera tenido problema en decirlo, no sé por qué no lo hice».

Por si fuera poco, llegó el momento de dar respuesta a una de las preguntas que más se han hecho los colaboradores que se encontraban en plató, y era si realmente le gustaba Edi. Ella se sinceró: «Es un chico que llama la atención. Me gustan los chicos fuertes, grandotes, es un chico guapo…», mientras repetía una y otra vez que Edi no le gustaba. Al verla, todos los allí presentes tenían claro que estaba mintiendo.

Los colaboradores del debate de Gran Hermano, muy críticos con Elsa

Tras escuchar las explicaciones de la recién expulsada, Miguel Frigenti se mostró muy claro a la hora de hacerle saber lo que le ha parecido su concurso: «No vengas de sincera porque a Violeta le has puesto una cara y luego le has puesto verde en la habitación». Belén Ro, por su parte, fue más allá: «Has sido muy cruel con los sentimientos de las personas, no has dejado que las relaciones fluyan con naturalidad».

Marta Peñate, por su parte, también quiso sincerarse con la primera expulsada definitiva de Gran Hermano 19: «Me gustaría ser condescendiente contigo, pero tú no lo has sido con la gente de la casa. Me has parecido soberbia, prepotente, altiva y creo que por eso estás aquí». Elsa no tardó en reaccionar: «Es cierto, la primera impresión que puedo dar es de chula, no te puedo quitar la razón, es mi forma de expresarme».