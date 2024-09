‘Gran Hermano’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, 29 de septiembre?

Hace tan solo unos días, el equipo de Gran Hermano sorprendió a todos y cada uno de los 19 concursantes de esta edición. ¿De qué forma? Desvelando todos los secretos y propiciando la reunión definitiva entre todos ellos. Así pues, Jorge Javier Vázquez comunicó que se iba a proceder a hacer algo que jamás se había hecho en toda la historia de este reality. Y es que la audiencia iba a elegir el casting definitivo de esta edición de Gran Hermano. La audiencia, tras haber visto a los concursantes en la casa, podría elegir quién permanecería en ella y quién tendría que abandonarla de forma definitiva. Así pues el pasado domingo, durante el debate de Gran Hermano presentado por Ion Aramendi, los espectadores fueron testigos de la primera expulsión de esta edición. En esta ocasión, Jorge, Manu, Adrián, Juan, Maite, Vanessa, Laura y Elsa se enfrentaron a ese instante de tensión.

Tenemos que tener en cuenta que los concursantes creían que la noche del domingo era de salvación… pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que era noche de expulsión. De esta forma, en ese cometido de los espectadores de elegir el casting definitivo de esta edición, han llegado hasta tres millones de votos a través de la aplicación gratuita de mitele. Tras recontarlos, finalmente llegó el momento de descubrir quién tenía que recoger sus maletas y poner punto y final a su participación en Gran Hermano. Los que se encontraban en la sala de expulsión eran Vanessa, Laura, Maite, Juan, Jorge, Adrián, Manu y Elsa. Tras unos segundos que parecieron eternos, Ion Aramendi dio a conocer la decisión de la audiencia: Elsa tenía que abandonar la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Como no podía ser de otra manera, la vasca no pudo evitar quedarse completamente sin palabras.

Al igual que gran parte de sus compañeros, que no tardaron en mostrar su sorpresa con la decisión que había tomado la audiencia del reality. A pesar de este duro golpe de realidad, Elsa no tardó en pronunciarse. De esta forma, hizo saber a Ion Aramendi cómo se encontraba en esos instantes: «No me lo esperaba, pero estoy tranquila». Maite y Laura eran dos de las más afectadas por esta expulsión, por lo que no tardaron en abrazar a Elsa entre lágrimas.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores fueron testigos de cómo la recién expulsada tuvo la oportunidad de despedirse de Edi, uno de los compañeros con los que mejor se llevaba dentro de la casa. De hecho, ella siempre le ha considerado como un pilar fundamental en el concurso. Nada más entrar al confesionario y verle, Elsa no pudo evitar derrumbarse.

Emocionada, confesó a su amigo que tenían que despedirse ya que ella se había convertido en la primera expulsada de esta edición de Gran Hermano. Él trató de calmarla: «Quédate tranquila… Eres de las mejores personas que he conocido en mi vida. Los valores que tienes tú no los tiene nadie». El gallego no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. A pesar de todo, no le quedó más remedio que regresar a la casa para comunicar al resto de participantes que Elsa había sido expulsada del concurso tras la decisión de la audiencia. Todos seguían sin dar crédito a lo sucedido. ¡No se lo esperaban en absoluto!