Corre a verla antes de que sea tarde: Prime Video tiene la película con la que Brad Pitt triunfó en los Oscar

Con la gala de los Oscar 2024 a punto de comenzar, nunca está de más revisitar ciertas películas que han formado parte de la historia de los célebres premios. Las estatuillas doradas son la máxima excelencia para la industria cinematográfica y, cualquier actor que se precie, debe al menos conseguir uno antes de terminar su carrera. Estos o llegan de forma temprana, como le ha sucedido a figuras recientes de la interpretación de la talla de Jennifer Lawrence y Emma Stone o tarda quizás demasiado en ser cierto con algunas figuras como la de Leonardo DiCaprio. En el mismo sentido que el actor de El lobo de Wall Street, recientemente otro de los grandes actores de nuestro tiempo vio por fin su trabajo recompensado con una cinta increíble. Un largometraje que pronto desaparecerá del catálogo de Amazon Prime Video y que tienes que ver sí o sí.

Hablamos de Brad Pitt y Érase una vez en Hollywood. El último largometraje de Quentin Tarantino que consagró a la estrella y terminó por su primer Oscar, tiene los días contados en la plataforma de la empresa fundada por Jeff Bezos. Un filme que por supuesto, no contó únicamente con el de Oklahoma, sino que compartía elenco con precisamente, un fantástico DiCaprio. Un encuentro de dos actores legendarios que jamás habían trabajado juntos, aunque sí que habían participado en diferentes cintas de del director de Pulp Fiction. Pitt protagonizó Malditos bastardos y Leo, Django: desencadenado. Ahora, sabemos que el protagonista de Seven estará presente también en The Movie Critic, la que en principio será la última propuesta del dos veces ganador del Oscar, Quentin Tarantino.

¿De qué trata ‘Érase una vez en Hollywood’?

La sinopsis oficial de Érase una vez en Hollywood es la siguiente: “En los Hollywood de los años 60, la estrella del western televisivo, Rick Dalton, intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble. La vida de Dalton está ligada completamente a Hollywood, siendo vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate, la cual acaba de casarse con el prestigioso cineasta Roman Polanski”.

Por si la presencia de Pitt, quien encarna al doble de DiCaprio, no fuese suficiente. La propuesta nostálgica de Tarantino concentra en su haber a un elenco secundario lleno de auténticas estrellas. Tenemos a Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Damiean Lewis y Luke Perry. Después, en unos pequeños pero importantes papeles, tenemos a Austin Butler, Maya Hawke y Victoria Pedretti. Por si esta ristra de nombres no fuese suficiente, hasta la misma hoy en día estrella Sydney Sweeney tiene una breve aparición.

Érase una vez en Hollywood estuvo nominada a 10 categorías en los premios Oscar de 2020, donde consiguió llevarse la estatuilla para Pitt y también, para su increíble diseño de producción. La crítica fue unánime con el filme y muchas voces la consideraron como el mejor trabajo del cineasta. Declaraciones increíbles teniendo en cuenta que Tarantino es uno de los mejores realizadores de nuestro tiempo, con pocas o casi ninguna falla en su trayectoria.

¿Cuándo desaparecerá de Prime Video?

La película dejará de estar disponible en el catálogo de Prime Video en escasas horas. La plataforma la retirará de su contenido el próximo día 11 de marzo. No obstante, los cinéfilos pueden estar tranquilos porque podrán seguir disfrutando de ella en el catálogo de Netflix. Empresa que por el momento, no ha puesto fecha de salida a este retrato de metacine que tan bien combina varios géneros.

A diferencia de otras propuestas de Tarantino, cabe señalar que Érase una vez en Hollywood no es un trabajo que siga a los personajes hacia un objetivo concreto. Sino que plantea un cambio de ciclo y una radiografía de un ecosistema en el que suelta a sus icónicos personajes, combinando la ficción con personajes reales, algo que ya hizo en Malditos Bastardos pero que aquí resulta como un homenaje a ese séptimo arte que tanto ama. Por ello, aparecen reflejados temas como lo mal que estaba visto el trabajo televisivo por el circuito profesional o ese fin de la era hippie, además del trasfondo oscuro de la secta de Charles Manson como trasfondo.

Érase una vez en Hollywood recaudó 377 millones de dólares en todo el mundo, siendo una de las historias que mejor le han funcionado al cineasta en la taquilla. Dura más de dos horas y media, pero su ritmo y situaciones que se suceden hacen que su relato se pase volando.