Desde el éxito de la película La chica del tren los thrillers psicológicos se han puesto de moda. Ficciones de suspense en las que su protagonista va siendo sometido a una gran presión por culpa de un misterio o una situación de peligro. HBO Max estrena una las series de suspense más esperadas del año La chica de antes el próximo jueves 10 de febrero.

La protagonista es Jane, una mujer joven y soltera que se enamora de una casa enorme y minimalista en la que empieza a vivir muy ilusionada. Al poco tiempo descubre, según indica la sinopsis de HBO Max, que otra mujer murió en la misma propiedad tres años antes. Jane comienza a preguntarse si su propia historia es solo una repetición de la historia de la chica de antes·.

Una casa enorme y minimalista

Jane Cavendish se muda a la casa minimalista que construyó Edward, al que da vida el actor David Oyelowo. Lo curioso es que para vivir en esta increíble casa tiene que cumplir a pie juntillas unos requisitos complicados. Su incumplimiento puede suponer el fin del acuerdo y la salida de Jane de la vivienda.

La protagonista se va a vivir a la casa tres años después de una pareja, formada por Emma (Jessica Plummer) y Simon (Ben Hardy). Pronto se enterará de que Emma, la cual tiene un increíble parecido con ella, murió en la casa. ¿Qué esconde esta maravillosa vivienda y la muerte de la anterior inquilina?

Una original e intensa trama para este thriller psicológico de solo 4 episodios que ha sido coproducida por la británica BBC One, que ya la estrenó el pasado 19 de diciembre con el título original de The Girl Before. La serie está basada en la novela homónima y todo un éxito de ventas publicada en 2016 de JP Delaney, que es el pseudónimo con el que firma el escritor Tony Strong.

La chica de antes ha sido dirigida por Lisa Brühlmann a la que conocemos por su trabajo en las series Killing Eve y Servant. El papel de Jane lo interpreta la actriz inglesa Gugu Mbatha-Raw también conocida por su interpretación en la película Belle (2013) y en la serie de Disney+ Loki (2021).

Un buen reparto

Además de la actriz Gugu Mbatha-Raw que interpreta a la protagonista, el actor David Oyelowo da vida a Edward. La pareja que vivía en la casa son interpretados Emma por la actriz Jessica Plummer y Simon por Ben Hardy que es recordado por su papel en el conocido serial británico Eastenders. En este coincidió también con Jessica Plummer. Ben Hardy también es conocido por interpretar en 2018 al batería de Queen Roger Taylor en la película Bohemian Rhapsody, la película sobre la vida de Freedy Mercury el cantante de Queen.