La Cenicienta de Camila Cabello es una de las adaptaciones a acción real más polémicas de los últimos meses. La principal razón se focaliza en su casting, elecciones que han huido de cualquier estereotipo o forma preconcebida con la que conocíamos a los personajes de la cinta de animación original de 1950 que creó Disney. Para empezar por la selección de su protagonista, una artista cubana que poco tiene que ver con esa imagen de porcelana y cabellos rubios que recordamos de la infancia. Pero, lo que realmente genero un gran revuelo fue el papel de Billy Porter, interpretando a una versión trans del hada madrina. Decisiones de casting que parecen convenientes si, como puede apreciarse en el tráiler se le va a dar un giro completo a una versión que tiene más de 70 años.

De entre todas las diferencias, lo más rico es la evolución en el personaje protagonista. Los sueños y ambiciones de la obra de Disney se resumían en encontrar el amor y dejar de trabajar de forma esclava para su madrastra. La Cenicienta de Camila Cabello no reduce sus sueños al idilio con un príncipe, sino que quiere abrir “Dresses By Ella” una boutique donde crear y vender sus propios diseños de moda. Pero que esta nueva “princesa” tenga sueños renovados no implica, necesariamente que los vaya a poder cumplir fácilmente, ya que el mundo en el que vive y los personajes antagonistas no le pondrán las cosas nada fáciles. Por lo que puede observarse en este teaser de apenas 30 segundos es que la historia tendrá una banda sonora impecable, cuestión lógica si pensamos en las grandes habilidades que tiene Cabello, antes cantante que actriz.

Cambios en la historia que la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke ya anticipó: “Cenicienta es un clásico que todos conocemos y amamos, pero esta vez tiene un toque moderno y único, protagonizada por la sensacional Camila Cabello y un elenco de estrellas”. En el teaser también puede verse a Idina Menzel que hará de la madrastra y a Billy Porter como la llamativa nueva hada madrina. El príncipe será interpretado por Nicholas Galitzine y en su reparto, también aparecerán otras celebridades como Pierce Brosnan y el presentador James Corden. Cinderella se estrenará directamente en Amazon el 3 de septiembre.