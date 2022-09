‘Capitán América 4’ confirma el regreso de este personaje al UCM

Parece que el Universo Cinematográfico de Marvel no avanza. Tras varias películas y series, todavía no existe una fuerte conexión, haciendo que la mayor parte de lo mostrado hasta ahora se sienta “como relleno”. Sin embargo, eso no quiere decir que el equipo de Kevin Feige se vaya a tomar un respiro con ninguno de sus personajes. De este modo, en la Expo DS23 de Disney, La casa de las Ideas mostró el titulo definitivo de Capitán América 4, New world order, además de confirmar que un antiguo personaje regresaría ocupando su papel: The leader.

The Leader costará de localizar a los más fans del universo marvelita. Conocido con el nombre del Dr. Samuel Sterns, este personaje surgió por primera vez en la película de El increíble Hulk, protagonizada por Edward Norton en 2008. Terns intentó ayudar a Bruce Banner pero terminó viéndose obligado a transformar a Blonsky (Tim Roth) en Abominación. Como resultado del conflicto, el personaje interpretado por Tim Blake Nelson se infectó en el rostro con la sangre de Hulk a través de una herida. El líder (el nombre con el que conocemos al personaje en España) es uno de los villanos más inteligentes y peligrosos de Marvel. Posee una gran habilidad para calcular y memorizar cosas, además de atacar con unos golpes telequinéticos. Ha derrotado en varias ocasiones a Hulk, lo que supone una peligrosa amenaza para el nuevo capi.

Se pensaba que el líder no regresaría nunca al mundo de Marvel, ya que han pasado casi 15 años desde el estreno del film protagonizado por Norton. No obstante, con el regreso de Roth como Abominación en Shang- Chi y la leyenda de los diez anillos y actualmente, acompañando a Jennifer Walters con She-Hulk: Abogada Hulka, recuperar al otro personaje del filme del gigante verde. En el evento de Disney, Blake agradeció al estudio recuperar el personaje: “Estoy encantado. Marvel es parte de la historia del cine y ser parte de eso es un honor absoluto. Gracias por seguir con El líder”. Sam Wilson ya está integrado como el nuevo Capi, pero lo tendrá mucho más difícil que su antecesor ya que este no cuenta con el suero del supersoldado en su sangre.

Capitán América 4 está siendo escrito por el dúo que ya nos trajo Falcón y el soldado de invierno, Dalan Musson y Malcolm Spellman. Estará dirigida por Julius Onah y llegará a las salas de cine el próximo 3 de mayo de 2024.