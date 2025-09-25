Buenas noticias para los fans de ‘El juego del calamar’: vuelve a Netflix la serie que pasó desapercibida, pero es mucho mejor

Uno de los estrenos más esperados de este otoño es la tercera temporada de la serie Alice in Borderland que llega a Netflix este 25 de septiembre. Una serie japonesa de ciencia ficción cuya primera entrega se estrenó en la plataforma de streaming en 2020 y desde entonces sus seguidores no han dejado de crecer en todo el mundo. Alice in Borderland está basada en el manga homónimo de Haro Aso y sus protagonistas son Ryōhei Arisu y Yuzuha Usagi, los cuales están atrapados en una versión paralela y vacía de Tokio y son obligados a competir en unos peligrosos juegos de supervivencia. La temporada 2 de Alice in Borderland se estrenó hace casi tres años y ahora la serie regresa con nuevos personajes y complicados y extremos desafíos. Alice in Borderland es una serie perfecta para los que disfrutaron con El juego del calamar y los que están buscando ficciones de acción en las que no hay límites ni cortapisas.

La serie Alice in Borderland ha sido dirigida por Shinsuke Sato que también participó en el guion junto con Yoshiki Watabe y Yasuko Kuramitsu. La primera temporada de la serie recibió muy buenas críticas sobre todo por la sobresaliente interpretación de sus protagonistas, las arriesgadas escenas de acción y los increíbles efectos visuales para los que contaron con una colaboración internacional entre Digital Frontier de Japón y equipos de Singapur, Estados Unidos e India. Alice in Borderland es una de esas ficciones que les encanta a los amantes del riesgo, la acción y la ciencia ficción y en las que todo siempre se va a complicar todavía más a medida que avanzan los episodios.

El final de la segunda temporada de Alice in Borderland

Si todavía no habéis vista la segunda entrega de esta serie, tened cuidado que os podéis encontrar con spoilers. En esta segunda temporada los supervivientes, después de derrotar a Mira, la Reina de Corazones, tienen la posibilidad de elegir entre regresar al mundo real o quedarse en Borderland. La mayoría decide volver al mundo real y regresar a su vida original. Por ejemplo, Arisu regresa al hospital donde descubrió que un meteorito había impactado con Tokio. Pronto descubre que este suceso habría originado el extraño universo en el que habían quedado atrapados Ryōhei Arisu y Yuzuha Usagi.

Arisu y Usagi se vuelven a reencontrar en una máquina expendedora y, aunque no recuerdan lo que vivieron en Borderland, sí se dan cuenta de que existe una conexión entre los dos. No queremos destrozaros el final de esta segunda temporada, pero está relacionado con una baraja de naipes desparramada y la carta del Joker.

Lo que nos espera en la temporada 3

En esta tercera entrega de Alice in Borderland Ryōhei sus protagonistas Arisu y Yuzuha Usagi están casados y viven juntos. La pareja ha olvidado todos los recuerdos de Borderland, pero a veces lo que han vivido juntos vuelve a aparecer en algunos de sus sueños. Todo cambia para esta pareja cuando Usagi es secuestrada por un misterioso académico obsesionado con la vida después de la muerte y esta situación límite obliga a Arisu a regresar al universo de los juegos.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «La pareja, junto a nuevos jugadores, deberá enfrentarse a la desconocida etapa del ‘Joker’ en un intento desesperado por encontrar una manera de regresar a su mundo original». La plataforma de la N roja ha descrito esta nueva entrega como una montaña rusa llena de adrenalina en la que el riesgo va creciendo sin parar.

En esta nueva entrega volverán a ser los protagonistas los actores Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya que interpretan los papeles de Arisu y Usagi. Además, formarán parte del reparto Hayato Isomura (Sunato Banda) y Katsuya Maiguma (Oki Yaba), que eran los únicos que decidieron quedarse en Borderland al final de la segunda temporada. También Ayaka Miyoshi (Rizuna Ann) tendrá un papel de peso ya que tendrá que ayudar a Arisu a regresar al lugar-

Además, esta tercera entrega de Alice in Borderland contará con nuevos fichajes como los actores Koji Ohkura (The Monster Within), Hiroyuki Ikeuchi (24 Japan), Tina Tamashiro (The Flowers of Evil), Kotaro Daigo (Weathering With You), Hyunri (Tokyo Vice), Yugo Mikawa (Cloud) y Kento Kaku (House of Ninjas), entre otros.

La tercera temporada de Alice in Borderland es uno de los estrenos más esperados de este otoño en Netflix junto con El refugio atómico y La casa Guinness. Una original producción japonesa que promete sorprender a sus seguidores con nuevos juegos y retos y el eterno misterio de la carta del Joker. Estaremos atentos a ver si la tercera entrega Alice in Borderland logra también posicionarse en el Top 10 de Netflix en más de 90 países y bate récords de visualización en todo el mundo.