Brian Cox ya era un actor sobradamente conocido antes de participar en el fenómeno televisivo Succesion. Troya, X-Men 2 o Zodiac son tan sólo, algunas de las producciones en las que el patriarca de la familia Roy había participado antes de aparecer con su implacable personaje de la serie de HBO. Sin embargo y, a pesar de haber aparecido ya en franquicias, el escocés rechazó aparecer en Piratas del Caribe o en Juego de Tronos.

Hace algunos meses, Cox publico sus memorias recientes tituladas Putting the Rabbit in the Hat y ciertamente uno no sabía si las había escrito él mismo o quien hablaba era su personaje de Logan Roy, ya que el ganador del Emmy no dejaba títere con cabeza. Entre todos los secretos que reveló de su pasado, habló de Juego de Tronos, otra de las exitosas series de HBO:

“A menudo me preguntan si me ofrecieron un papel en Juego de Tronos, porque todos los demás cabrones lo hicieron, y la respuesta es sí, se suponía que yo era un rey llamado Robert Baratheon, que aparentemente murió cuando lo cornearon por un jabalí en la primera temporadas. Sé muy poco sobre Juego de Tronos, así que no puedo decirte si era un personaje importante o no, y no voy a buscarlo en Google por sí lo era, porque lo rechacé”, contaba el veterano actor al medio GQ.

El motivo de no estar en la serie de George R.R. Martin fue por puro desconocimiento e irrelevancia del papel, pero el de Piratas del Caribe tuvo que ver más con que el personaje del Gobernador tenía las partes más ingratas y ajenas a la aventura de la cinta, aunque su relación con Gore Verbinski (director de la trilogía) era realmente buena ya que ya habían trabajado juntos:

“El tipo que dirigió Piratas fue Gore Verbinski, con quien hice The Ring. Es un tipo encantador, pero creo que lo borré de mi agenda al rechazar al Gobernador. Hubiera sido un giro de dinero, pero de todas las partes en esa película, fue la más ingrata, además habría terminado haciéndolo película tras película y me perdí todas las otras cosas buenas que he hecho”.

Además de por el rol, Brian Cox parece tener cierta inquina hacia la fama del protagonista de la cinta Johnny Depp, del que dice que está “sobrevalorado”, llegando a criticar su figura desde que en 1990 interpretase a Eduardo Manostijeras. “Seamos realistas, si vienes con manos así y maquillaje pálido y con cicatrices, no tienes que hacer nada y no lo hizo. Y posteriormente, ha hecho aún menos”, terminaba apuntando el intérprete.