Basada en hechos reales y sólo tiene 6 episodios: la miniserie de Netflix que atrapa

Uno de los fenómenos que se está imponiendo en plataforma de streaming como Netflix, Max o Prime Video, es que el boca a boca se ha convertido en uno de los criterios de sus suscriptores para ver una película o una serie. Esto es lo que ha ocurrido en la plataforma de streaming Netflix con Eric, una miniserie británica de solo 6 episodios que se estrenó en mayo y que ahora se ha convertido en una de las más populares. Aunque hay series que van como un tiro desde el principio, otras necesitan su tiempo para que los usuarios decidan verlas. Cuenta la historia de Vincent, uno de los titiriteros más famosos de Nueva York que es el creador de un famoso programa infantil. Su vida da un giro cuando su hijo de 9 años llamado Edgar, desaparece cuando se dirigía al colegio. Una original serie que sorprende por su trama y la interpretación del conocido actor Benedict Cumberbatch.

Los ingredientes de esta miniserie de misterio de Netflix son un niño desparecido, un padre con problemas con las drogas y un muñeco peludo de casi 2 metros que se convierte en la forma de comunicarse del padre con el niño. La directora de la serie Lucy Forbes y que también ha escrito el guion con Abi Morgan. También ha contado con Holly Pullinger como productora de la serie.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix Eric?

Como hemos comentado el hijo del protagonista de solo 9 años de esta serie ha desaparecido en la ciudad de Nueva York de los años 80 cuando iba al colegio y al no saber cómo enfrentarse a esta dura situación a Vincent se le ocurre crear la marioneta de un monstruo azul llamado Eric que había dibujado su hijo para convencerse de que su hijo volverá a casa.

Hay que tener en cuenta que Vicent es el creador de la serie de televisión infantil Good Day, Sunshine! y ha recibido presiones para ampliar el atractivo del programa introduciendo nuevos personajes. En ese momento Edgar el hijo de Vicent sugirió a su padre un gran monstruo azul llamado Eric, pero él lo rechaza porque no le parece el personaje que necesita el programa de televisión.

El detective de la policía de Nueva York Michael Ledroit se hace cargo del caso y todo cambia cuando un trabajador de limpieza descubre la camiseta de Edgar con la frase Good Day, Sunshine! manchada de sangre. El detectiva ha estado investigando un club nocturno, The Lux, que se encuentra en la ruta de Edgar hacia la escuela y sospecha que tiene algo que ver con la desaparición del niño.

Cuando va pasando el tiempo y nadie sabe nada de su hijo, el muñeco Eric se convertirá en el único aliado de Vincent cuando se encuentra desesperado. Vicent alejará todo lo que le rodea: su familia, su trabajo y los detectives que le intentan ayudar. Según la sinopsis oficial: “La ganadora del Emmy y el BAFTA Abi Morgan trae un tenso drama sobre un padre que busca a su hijo, una historia con tantos giros como los túneles del metro de Nueva York».

El reparto de esta miniserie de Netflix

El protagonista de esta miniserie de Netflix es Vincent Anderson e interpreta el complejo papel el actor Benedict Cumberbatch. Este conocido actor británico tiene una gran trayectoria profesional y ha recibido durante su carrera premios como el BAFTA TV , un premio Primetime Emmy y un premio Laurence Olivier.

Todos recordamos sus interpretaciones de Khan en Star Trek Into Darkness (2013), Smaug y Sauron en la serie de películas El Hobbit (2012-2014) y al Dr. Stephen Strange en las películas Doctor Strange (2016) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), entre otros muchos. Además sorprendió a todos como Stephen Hawking en la película Hawking (2004) y como protagonista en la serie Sherlock de 2010 a 2017. En el mes de junio el actor Benedict Cumberbatch confirmó el regreso de Doctor Strange en Avengers 5 y que volvería a interpretar este papel por primera vez tras la película de 2022.

También en el reparto están los actores Ivan Howe que interpreta el papel de Edgar Anderson, Gaby Hoffmann el de Cassie Anderson y McKinley Belcher III el del detective Michael Ledroit. Además, también están los actores Roberta Colindrez como Ronnie, Jeff Hephner como Richard Costello, Wade Allain-Marcus como Alex Gator, Mark Gillis como William Elliot, Dan Fogler como Lennie Wilson, Chloe Claudel como Ellis, Clarke Peters como George Lovett, Phoebe Nicholls como Anne Anderson y David Denman como Cripp, entre otros.

La serie Eric se ha convertido en solo unos meses en una de las preferidas de los usuarios de Netflix y es una buena opción para los que estén buscando una ficción original, diferente y que cuente con una buena interpretación por parte de sus protagonistas