Acaba de llegar y ya es lo más visto: dura una hora y media y es el thriller del año en Prime Video

Las cinco ficciones que se han colocado este 14 de octubre en lo más alto del Top10 de la plataforma de streaming Prime Video son Strangers episodio 1, Rivales (Challengers), Tu madre o la mía: Guerra de suegras, Sol de justicia y The Bus of Life. Una de ellas Sol de justicia (Killer Heat) se ha convertido en toda una sorpresa. Una cinta que se estrenó el 26 de septiembre dirigida por Philippe Lacôte que ha contado con el guion de Roberto Bentivegna y Matt Charmanl. Su original argumento está basado en el relato corto El hombre celoso del escritor noruego Jo Nesbø. Cuenta la historia de Nick Vali, un detective privado expatriado que acepta investigar una muerte sospechosa en Creta, Grecia. Una película de acción protagonizada por el actor Joseph Gordon-Levitt y que cuenta en el reparto con los actores Shailene Woodley y Richard Madden.

Lo que más sorprende de la película Sol de justicia del director marfileño Philippe Lacôte (La noche de los reyes) es que logra crear un ambiente bastante inquietante en esa isla griega de Creta que marca desde el primer momento el estilo misterioso de la cinta. También destaca la intrincada trama de este drama y la interpretación de los protagonistas. Hay que tener en cuenta que la protagonista es una mujer normal y corriente que quiere que se investigue la muerte de un familiar ante la pasividad de la policía, aunque sospecha que su marido puede saber más de lo que le ha contado.

Sol de justicia es una película de misterio y suspense que gira en torno a un crimen que atrapa al espectador desde el primer minuto. Una cinta interesante y diferente que puede ser una buena opción para las tardes aburridas del mes de octubre.

¿Qué es lo que ocurre en la película Sol de justicia?

El detective Nick Vali es contratado en secreto por Penélope Vardakis para investigar la muerte de Leo, el hermano gemelo de su marido Elias. Esta mujer no logra que investiguen esta muerte porque la familia adinerada de la isla está obstaculizando la investigación. La versión oficial de la muerte de Leo es que se ha debido a un accidente de escalada, pero esta mujer sospecha que hay algo más. La familia que dirige la isla teme que la difusión de este crimen pueda perjudicar el valor de las acciones de su empresa naviera.

Nick Vally está intentando superar la infidelidad de su esposa y su desastroso matrimonio y tiene problemas con el alcohol. Poco a poco Nick va logrando investigar la muerte de Leo y descubre que está a cargo de la investigación el oficial Georges Mensah. Nick consigue que se le permita ver la documentación del forense sobre las lesiones de Leo. Aunque no logra hablar con el oficial Georges Mensah.

El investigador comienza a sospechar de Elías, el hermano gemelo de Leo y marido de Penélope. Al final Nick logra acercarse Mensah, le cuenta que era un ex detective de la policía de Nueva York y que ahora se ha convertido en detective privado de Athens, y consigue trabajar en equipo con Mensah. ¿Lograrán los dos descubrir quién mató a Leo? ¿Está Penélope en peligro?

El reparto de esta cinta de acción

El protagonista de esta película es el detective Nick Valley cuyo papel es interpretado por el actor Joseph Gordon-Levitt conocido por su trabajo en las ficciones 500 Days of Summer (2009) y 50/50 (2011). La actriz Shailene Woodley da vida a Penélope Vardakis, la mujer que contrata al investigador privado. A esta actriz la conocemos por interpretar el papel Amy Juergens en la serie dramática de ABC Family Vida secreta de una adolescente (The Secret Life of the American Teenager).

El actor Richard Madden interpreta el doble papel de los hermanos gemelos Leo y Elias Vardakis. A este actor le conocemos por su interpretación de Robb Stark en la conocida serie Juego de Tronos de 2011 a 2013, al príncipe Kit en la película romántica Cenicienta (2015) y al banquero italiano Cosimo de Medici en la primera temporada de la serie histórica Medici (2016). En el reparto de esta película también están los actores Clare Holman que da vida a Audrey, Babou Ceesay a Georges Mensah y Abbey Lee a Monique.

En la plataforma de streaming Prime Video se pueden encontrar otras películas de misterio y suspense como El desconocido, The Game, Prisioners, Tu hijo, Tenemos que hablar de Kevin, Inception, Animales nocturnos o Shutter Island, entre otras muchas. Estas cintas y Sol de justicia pueden ser una buena opción si os gusta el thriller para una tarde de sofá y lluvia.