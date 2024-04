Barry Jenkins cree que dirigir ‘Mufasa: El Rey León’ ha sido una de las mejores decisiones de su vida

Hay cineastas que se quedan toda la vida en la vertiente más autoral, como es el caso de figuras de la talla de David Cronenberg, David Lynch o Wong Kar-wai, por citar algunos ejemplos. No es algo extraño y hasta en cierto punto tiene sentido, pues el tener un mayor presupuesto facilita en gran medida que las ideas puedan plasmarse en la gran pantalla. A lo largo de la historia del celuloide, se han dado varios casos, pero en la actualidad ha llamado especialmente la atención la rapidez con la que algunos narradores han dado el salto a proyectos muy alejados de lo que habían filmado hasta ahora. Este caso paradigmático lo representa a la perfección Barry Jenkins. El director Moonlight ha dado el salto a Disney con un spin-off/precuela titulado Mufasa: El Rey León y por lo que asegura, no está nada arrepentido de la decisión de aceptar la propuesta de la Casa del Ratón, sino más bien todo lo contrario.

Hace algunas horas, el sello cinematográfico estuvo presente en la CinemaCon de Las Vegas, presentando las novedades de sus principales largometrajes que se estrenarán a lo largo de los próximos meses. Uno de los anuncios más destacados fue el poder ver las primeras imágenes de Mufasa: El Rey León, la historia que narra el pasado de unos jóvenes Mufasa y Scar, antes de que el primero se consolide como el rey de la selva que conocimos en la película de animación original. Lejos de ser un título fangoso para un autor con visión particular del rodaje y en definitiva, de narrar con las imágenes, Jenkins afirmó que hacerla ha sido «una de las mejores decisiones» que ha tomado en su vida.

El ascenso de Mufasa a la realeza

Como en la mayoría de producciones presentadas en el evento, el tráiler oficial de Mufasa: El Rey León no está disponible todavía para el gran público, pero gracias a las reacciones de la gente y a las declaraciones de Jenkins, podemos hacernos una idea poco a poco, de la forma y el tono que tendrá el filme. «Moonlight era una película pequeña con un gran corazón, Mufasa es una puta película enorme, y mi trabajo era llenarla de un gran corazón». Según los asistentes, el CGI hiperrealista se ve incluso mejor que su predecesora y que en lo musical, serán todos canciones nuevas. No obstante, Disney todavía no deja que Jenkins revele quienes son los autores de los temas que sonarán en la precuela.

En el tráiler de la CinemaCon, se puede escuchar a un narrador que dice lo siguiente: «Esta historia comienza mucho más allá de la montaña y las sombras al otro lado de la luz. Nació un león sin una gota de nobleza en su sangre, un león que cambiaría nuestras vidas para siempre».

Un huérfano que tendrá que construir su linaje

En la D23 Expo de 2022, donde el título se presentó oficialmente, Jenkins describió Mufasa: El Rey León como una historia de la pobreza a la riqueza que explora el ascenso de Mufasa como un león joven. «Asumimos que acaba de nacer en su linaje, pero Mufasa era en realidad un cachorro huérfano que tuvo que navegar pro el mundo solo. Al contar esta historia, podemos experimentar el verdadero viaje de cómo Mufasa encontró su lugar en el círculo de la vida», le explicó en su momento a los medios. Aparte, el cineasta encontró en la historia de ascenso y grandeza, cierto paralelismo de su etapa por Hollywood al ganar el Oscar a Mejor película por Moonlight:

«Estuve en el escenario de los Oscar con Moonlight. Yo estaba allí, y cinco de mis mejores amigos de la universidad también estaban allí. Y lo que aprenderás de la historia es que Mufasa es quien es, es genial, gracias a la familia y los amigos que tiene. Y entonces me vi en eso. ‘Pensé ‘esta es una historia realmente hermosa que contar’». Jenkins dirige a partir de un guion de Jeff Nathanson. Varios colaboradores de Jenkins en sus dos primeras películas, ‘Moonlight’ y La balada de Beale Street’, trabajaron en el proyecto, incluido el director de fotografía James Laxton y el editor Joi McMillon. La partitura musical corre a cargo de Pharrell Williams y Hans Zimmer.

La franquicia de El Rey León le ha dado numerosas alegrías a Disney. Considerada pro muchos como la mejor película de la compañía, el largometraje original consiguió recaudar 968 millones de dólares y su versión live action, se convirtió en la 9ª película más taquillera de la historia del séptimo arte, con un acumulado en la cartelera de 1.663 millones de dólares.