‘Bajo terapia’ y otras películas españolas sobre líos de parejas

Este fin de semana se ha estrenado en nuestro país Bajo terapia, la nueva película española basada en la obra de Matías del Federico que ha dirigido Gerardo Romero. La historia cuenta cómo tres parejas diferentes acuden a una inusual sesión de terapia en grupo. Allí hay varias consignas que tendrán que tendrán que abordar y analizar entre todos. Una mecánica que alienta la libre opinión hasta que todos terminen mostrando cómo son realmente. Pero ¿qué otras películas sobre líos de parejas podemos ver si nos lo hemos pasado genial viendo Bajo terapia? Repasamos algunas de las más divertidas:

‘La familia perfecta’

En esta película española, Lucía cree que lleva una vida modélica y bajo control, ya que desde que se caso ha cuidado para tener la familia ideal. Sin embargo, todo comienza a derrumbarse en el momento en el que su hijo, aparece con Sara. Una chica de una familia humilde y diferente ideario político que representad una idea muy diferente de lo que Lucía entiende por algo “modélico” para su futuro.

‘3 bodas de más’

Demasiadas bodas estando soltero pueden traer más de un dolor de cabeza. Sobre todo, si las bodas a las que tienes que acudir son las de tus ex. Ruth (Inma Cuesta) es una investigadora de la universidad que debe enfrentarse al pasado de sus relaciones, descubriendo en cierta medida que ella no tiene la culpa de que todo no haya salido como en un principio había idealizado.

‘A través de mi ventana’

Basado en el best-seller de Ariana Godoy, Marçal Forés narra la historia de Raquel, una joven que lleva toda la vida enamorada de Ares, su vecino. Lo observa sin ser vista y tiene un objetivo claro: hacer que se enamore de ella.

‘Donde caben dos’

Situaciones sexuales descabelladas, entrelazadas con un reparto lleno de estrellas. Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Cllejo, Anna Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Miki Esparbé y Ricardo Gómez entre otros, pasan una noche llena de experimentación en la que jamás hubieran pensado encontrarse.

‘Kiki, el amor se hace’

Paco León dirigió este remake de la australiana La pequeña muerte. Aquí una retahíla de grandes nombres de la escena española como son Belén Cuesta, Natalia de Molina, Alex García, Candela Peña y Alexandra Jiménez. Una serie de historias cruzadas que comparten los tabús del sexo como eje temático.