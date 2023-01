Inma Cuesta estrena el 2023 revelando su embarazo y luciendo barriguita

Qué bonito comienzo de 2023. Después de que Cristina Pedroche e Isabelle Junot hayan dado el pistoletazo de salida al año anunciando su embarazo, Inma Cuesta ha hecho lo propio. “La familia crece. Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad!!! FELIZ AÑO nuevo!!”, ha compartido en su cuenta de Instagram para dar la buena nueva. La intérprete de La novia ya es madre de una niña de dos años y ahora vuelve a repetir experiencia.

Para dar la noticia a sus seguidores, la actriz ha tirado de álbum personal compartiendo una fotografía en la playa, con un precioso atardecer y acariciando su incipiente barriguita de premamá. Un post que ya acumula cientos de ‘me gusta’ y que no ha tardado en llenarse de buenos comentarios. “Enhorabuena bonita! Ahí dentro va el amor de tu vida! Cuánto me alegro”, ha escrito Elena Furiase, mientras que Sara Sálamo se ha limitado a dejar constancia de la buena relación que tiene con ella: “Os adoro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inma Cuesta (@inmakum)

Fue el pasado diciembre de 2021 cuando salió a la luz que la actriz había sido madre primeriza junto a su pareja, siendo el pasado mes de mayo la primera vez que se pronunció sobre su hija. “Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas”, reveló para ABC. Y es que, pese a ser una de las actrices más aclamadas del panorama nacional, Inma Cuesta siempre ha sido muy celosa de su intimidad, guardando su lado personal en la más estricta intimidad. Para ella, el mayor aprendizaje de su vida es haber sido mamá, una forma de haber descubierto un amor que hasta la fecha desconocía. “He aprendido a aprender y desaprender cosas que, a veces, olvidas cuando eres adulto. Cuando llueve piensas ‘qué mal’, sin embargo, los niños lo celebran porque pueden saltar en los charcos”, confesó a ¡Hola!.

A pesar de la hermeticidad de su privacidad, la actriz no ha dudado en compartir en su Instagram la bonita etapa que está atravesando junto a la mujer que ha conseguido robarle el corazón. Pese compartir la vida con un personaje público al que no ha querido situar en el foco mediático, en alguna que otra ocasión se ha referido a su pareja con las mejores de las palabras. “A mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más”, le dedicó el Premio Ciudad de Alicante. Y es que, no ha sido un camino fácil para ella pues, tal y como confesó el Día del Orgullo, hubo muchos momentos en su adolescencia en los que se sintió en completa soledad. Pero todo parece haber cambiado y ahora, el único propósito que tiene para 2023, además de ser feliz, es seguir luchando por “un mundo más diverso y justo para [email protected]”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inma Cuesta (@inmakum)

Además de estar completamente volcada en el gran papel de su vida, el de ser mamá, Inma Cuesta se encuentra centrada en su trayectoria profesional, con muchos proyectos en el horizonte para 2023. Fue el pasado mes de mayo cuando confesó para las páginas de ¡Hola! que estaba ilusionada por llevar a cabo “un proyecto muy personal”, que ya había escrito y que se estaba cocinando. “No te puedo contar mucho más porque estamos en ello”, sentenció, no sin antes admitir que se trataba de una serie de televisión. Sea como fuere, lo que está claro es que el 2023 le traerá infinidad de cosas maravillosas. ¡Enhorabuena mamá!