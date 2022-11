Hace ya casi cinco meses desde que la vida volvió a sonreír a Elena Furiase. La hija de Lolita Flores se convertía ene madre de su segundo hijo en común junto a Gonzalo Sierra. En esta última ocasión se trataba de Nala, una niña que llegaba a la vida de la actriz para convertirse en la perfecta compañera de vida y de juegos de su hermano, el pequeño Noah. No obstante, la que fuera protagonista de El Internado no ha querido dejar pasar más tiempo para bautizar a su bebé en una ceremonia cristiana en la que han estado presentes todos sus seres queridos.

Ha sido en torno a las 12:00 horas del sábado, 26 de noviembre, cuando una conocida parroquia de Alcobendas, en Madrid, se ha vestido de gala para celebrar una de las fechas más importantes del 2022 para la familia Flores. Con un vestido tipo blazer en color blanco, Elena ha sido encargada de llevar a bordo de un carrito para bebé a la gran protagonista de la velada, Nala, mientras que el padre de la pequeña, Gonzalo, cogía de la mano a Noah para dar pistoletazo de salida a un día de lo más especial para todos ellos.

Como no podía ser de otra manera, la abuela del bebé no ha querido perderse su bautismo. Ataviada con un abrigo de color amarillo pastel, a juego con un pañuelo blanco, Lolita no ha dudado en saludar a los medios de comunicación presentes en el enclave mencionado. Un gesto con el que ha dejado ver que aún sigue inmersa en la recuperación de la fractura de su dedo corazón, el cual sufrió una rotura por el peso de una garrafa de agua. Pero lo cierto es que ni este inconveniente ha borrado la sonrisa en el rostro de la artista, que permanece feliz pese a las adversidades. Una apariencia muy similar a la de su hermana, Rosario Flores, que se ha decantado por un vestido rojo con chorreras que ha combinado con una chaqueta en color camal para acudir a la misa en cuestión, aunque eso sí, con gafas de sol para evitar que el sol de la capital perjudicara a su visión: “Contentísima, segundo bautizo, mi niña Nala, estamos todos radiantes la verdad. Nala es muy chiquitita pero es preciosa, va a ser muy graciosa y muy bonita porque se ríe mucho”, señalaba, muy orgullosa tanto del bebé y de su sobrina como de su esfuerzo profesional: “Vengo de recoger mi Grammy a la excelencia musical y estoy muy contenta. Lo más bonito ha sido sentirme querida por mi público, ese es el verdadero premio”, apuntaba, dejando entrever que se encuentra en uno de los momentos más álgidos de su carrera laboral.

Otra de las grandes asistentes a la ceremonia ha sido Charo Vega. La ex concursante de Supervivientes se ha dejado ver con un look de lo más flamenco y en compañía de su nieto y gran defensor de realities. Este no es otro que el joven Manu, que consiguió encandilar a la audiencia del programa más extraño de Telecinco con su naturalidad y su espontaneidad.