Poco o nada se sabe del lado más personal de Inma Cuesta. De cara a la galería, la actriz siempre intenta mostrarse hermética en todo aquello que tiene que ver con el ámbito privado, sin desvelar muchos detalles sobre su vida amorosa u otras cuestiones. Pero fue inevitable ocultar esta faceta el pasado 29 de mayo, cuando la intérprete recibió el premio Ciudad de Alicante por su trayectoria profesional y posteriormente subió una foto del galardón a sus redes sociales junto a una serie de agradecimientos.

Entre estas muestras de cariño destacó una por encima del resto: “Mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más”. Unas palabras que no pasaron desapercibidas para los medios de comunicación, que comenzaron a hacer una serie de investigaciones para conocer quién era la persona que había conseguido hacer tan feliz a la protagonista de Águila Roja. Y entre tanta búsqueda, el diario ABC ha podido saber en exclusiva que la declaración de Inma iba dedicada a una chica de la que hasta ahora no se sabe la identidad ni la profesión. No obstante, si han podido enterarse de que ambas se convirtieron en madres de una niña justo antes de que tuviera lugar la pandemia.

Cuesta y su pareja se sometieron a un tratamiento de fecundación in vitro para concebir a su pequeña, con la que una vez aliviadas las restricciones por la covid-19 disfrutaron de unos días de sol y playa en las costas de Cádiz. Este nacimiento llegó como un soplo de aire fresco a la vida de la actriz y así lo confirman algunos de sus seres queridos, asegurando que la profesional no deja de presumir de su hija con otras madres y con su entorno más cercano.

Por el momento, la pequeña familia ha establecido su residencia habitual a las afueras de Madrid. Un lugar de lo más tranquilo en el que tanto Inma como su novia han podido disfrutar de su preparación hacia la maternidad de manera privada y consiguiendo que pasara desapercibida para los medios de comunicación. De hecho, se llegó a creer que el bebé era fruto de una relación anterior de la pareja de la actriz, pero lo cierto es que Cuesta está disfrutando de su primer año y medio como madre, además, en uno de los momentos más felices de su vida en todos los aspectos.

La intérprete ha conseguido alcanzar el éxito rotundo gracias a su papel protagonista en la miniserie de Netflix El desorden que dejas, estrenada hace justo un año hasta en 190 países de todos los rincones del planeta. De esta manera, la valenciana puede presumir de llevar casi 20 años de trayectoria profesional, los cuales comenzaron con su aparición en el musical Hoy no me puedo levantar de la mano de Nacho Cano. Una andadura prácticamente perfecta por la que se ha alzado como ganadora de un Premio Feroz por Arde Madrid y tres nominaciones a los Goya.