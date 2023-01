Se cierra un año de lo más especial para Isabelle Junot, un 2022 en el que el amor ha sido el gran protagonista. Ocho meses después de sellar su amor con Álvaro Falcó en una romántica boda que reunió a la jet set nacional, la hija de Philippe y Nina Junot ha puesto el broche de oro a su historia de amor anunciando en sus redes sociales que está embarazada.

Después de que Socialité contase la exclusiva, la aristócrata ha decidido anunciar la buena nueva justo antes de finalizar el año. Lo ha hecho con un carrusel de fotos mostrando su incipiente barriguita premamá y con un texto que deja claro la ilusión que le hace esta nueva etapa de su vida. “Y pensaba que este año no podía ser más mágico!!! Happy new year from me and my micro belly”, ha escrito en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ιѕαbelle Jυиσɬ (@isabellejunot)

El post no ha tardado en llenarse de likes y comentarios de enhorabuena. Algunos de sus compañeros de Masterchef no han dudado en dejar constancia de la felicidad que les produce esta noticia, como Samantha Vallejo-Nágera, María Escoté o Fernando Andina. Asimismo, quien tampoco ha querido perder la oportunidad de mostrar su alegría ha sido Tamara Falcó, que mantiene una muy buena estrecha relación de amistad con la mujer de su primo. La marquesa de Griñón ha escrito tres emojis de caras con corazones, dejando entrever que, aunque su faceta amorosa esté en pausa, se alegra porque se amplíe el clan Falcó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ιѕαbelle Jυиσɬ (@isabellejunot)

Por su parte, y como ya acostumbra a hacer, Álvaro Falcó se ha mantenido en la más absoluta discreción. Tanto es así que, a pesar de tener una cuenta en Instagram, la tiene privatizada, no sale etiquetado en ninguna publicación de su mujer y tampoco se ha pronunciado respecto a la buena nueva, siguiendo la línea de mantenerse en un segundo plano y alejado del foco mediático como siempre ha hecho.

Su historia de amor

Esta relación parece sacada de un cuento de hadas. Álvaro e Isabelle se conocieron de casualidad hace aproximadamente cinco años en la estación de esquí de Gstaad. Una confusión por parte de ella le llevó directamente a los brazos del primo de Tamara, entablando con él una conversación sin llegar a imaginar que se convertiría en el amor de su vida. Después de confundirle con otra persona, volvió muerta de vergüenza para pedirle perdón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ιѕαbelle Jυиσɬ (@isabellejunot)

Y es que, aunque todo quedó ahí, el destino tenía preparado para ellos una historia de amor de lo más emotiva. Apenas un par de años después, se reencontraron en la capital. “Siempre que nos veíamos le hacía gracia. Y nada, con el tiempo me mudé, empezamos a quedar con la misma gente y poco a poco…”, recordó la socialité en una entrevista. A los dos años de comenzar su romance, Falcó le pidió la mano en un viaje a Punta Cana coincidiendo con los 30 años de Isabelle. Y el pasado 2 de abril, pudieron darse el ‘sí, quiero’ en el Palacio de Mirabel y rodeados de la gente que más les quiere. Ahora, después de haberse jurado amor eterno, los marqueses de Cubas están a punto de formar su propia familia.