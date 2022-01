‘El Hormiguero’: El hermetistmo de Inma Cuesta tras ser madre

Inma Cuesta ha reaparecido en televisión en un gran momento de su vida tanto a nivel personal como profesional. Fue hace unas semanas cuando salía a la luz que la intérprete había sido madre de una niña antes de que se desatara la pandemia, tal y como reveló en exclusiva ABC. Sin embargo, siempre se ha mostrado muy celosa en relación a su vida privada y no han trascendido más detalles sobre este nuevo miembro de la familia Cuesta. La actriz vuelve a estar de actualidad gracias a su nuevo proyecto. Un film titulado El Páramo que ya se ha convertido en una de las tendencias de Netflix. Para presentar este trabajo, Inma ha acudido junto a otro de los protagonistas de la ficción, Roberto Álamo a El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos.

Durante su intervención Inma Cuesta no se ha pronunciado sobre su maternidad, ha optado, por lo tanto, por la misma fórmula de siempre: el silencio y el hermetismo. Sí que ha hablado sobre cómo ha sobrevivido a la industria del cine después de dedicarse a ella toda una vida. “Yo he tenido suerte, pero tengo compañeros de profesión que son excelentes actores y actrices que no trabajan de ello”, ha contado con humildad. Además, ha indicado que se considera una persona “ahorradora”. “Yo soy como las hormigas y poquito a poquito voy guardando”, ha dicho orgullosa de su método de finanzas.

Por otro lado, Inma ha dado a conocer uno de sus miedos y es que, aunque se declara fan de las películas de terror hay una en concreto que la atormentó en su juventud. Se trata de Freddy Krueger. “Cuando la veía luego me daba miedo quedarme dormida. Me marcó mucho”, ha dicho con un toque de humor.

Inma Cuesta y su pareja

El pasado 19 de mayo Inma Cuesta recibió el premio Ciudad de Alicante. Un galardón que se le otorgó gracias a su trayectoria profesional. Después de portar el reconocimiento, Inma Cuesta subió una fotografía a su perfil de Instagram el que agradecía a su pareja el apoyo recibido. “Mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más”, expresó. Palabras que, desde luego, no pasaron desapercibidas.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, ABC fue quien sacó a la luz de que Inma y su chica habían sido madre de una niña justo antes de que llegara la pandemia del coronavirus a nuestras vidas. Pese a las informaciones que salieron sobre su vida privada, tanto la actriz como su pareja siguen optando por la máxima discrección en todo lo que tenga que ver con su entorno personal.