Hace algunas semanas, llegaban las noticias de que la plataforma de Amazon Prime Video preparaba una serie sobre la franquicia de videojuegos Fallout. Dato que no extrañaba para nada a los cinéfilos y seriefilos, ya que las adaptaciones de videojuegos, tanto en la gran pantalla como en las plataformas de streaming parecen estar de moda. Netflix tiene a The Witcher, HBO a The last of us, Paramount + ya ha mostrado su versión de Halo y según las nuevas informaciones, la empresa creada por Jeff Bezos podría estar interesada en una producción televisiva basada en el videojuego de God of war.

Deadline ha sido el primer medio en hacerse eco de la noticia que juntaría a Amazon Video y a Sony Pictures, productora que posee los derechos del personaje, ya que este es un videojuego exclusivo de PlayStation. En ella colaborarían los creadores de The expanse, Mark Fergus y Hawk Otsby, junto al showrunner de La rueda del tiempo, Rafe Judkins liderando el proyecto. Otro proyecto de Playstation, Uncharted de Naugthy Dog ha sido la última y exitosa adaptación de un videojuego a la gran pantalla, consiguiendo unas extraordinarias cifras en la taquilla mundial. Por otra parte, el director de John Wick también se encuentra trabajando en una película sobre el juego Ghost of Tsushima.

Una historia de Dioses

La trilogía de videojuegos original ya fueron uno de los títulos más destacados de las dos anteriores generaciones de consolas, pero ha sido en PS4 donde su último título ha encontrado la unanimidad de la crítica. En su inicio Kratos luchaba contra los dioses griegos, teniendo como objetivo terminar con la vida de Zeus. En el relanzamiento se reubico la historia dentro de la mitología nórdica, una decisión que si bien podría haber salido francamente mal, tenía todo el sentido del mundo para renovar al personaje y su entorno. En junio saldrá la secuela, en la que conoceremos más sobre el misterioso origen de Atreus, el hijo del semidios.

Todavía falta saber cuál será el arco argumental con el que Amazon afrontará el proyecto. Lo normal sería representar en la pequeña pantalla el último juego que arrasó con todos los galardones de la industria, llegando a ser el GOTY (juego del año) en 2018.