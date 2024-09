‘Alien: Earth’, el primer vistazo de la serie que lleva al xenomorfo a la tierra

El fenómeno de Alien: Romulus le ha demostrado a Hollywood lo poco que cuesta hacer algo con cierto amor y respeto hacia una saga con millones de fans por todo el mundo. Lejos de beber de las precuelas, esta secuela entre la primera cinta y la Aliens de James Cameron ha recuperado el terror primigenio de la supervivencia de la Teniente Ripley y la Nostromo y por el camino, está completando unos grandes números en la taquilla internacional. Pero la propuesta dirigida por Fede Álvarez no será la última aproximación a la criatura creada por H.R. Giger. Hulu y FX Network acaban de compartir el primer (y muy frío) acercamiento a Alien: Earth, la que será la primera serie sobre el terrible xenomorfo.

El teaser, preludio de un tráiler oficial próximo, no deja demasiado a la imaginación. Tras la salida del sol que va iluminando a la tierra, pronto la imagen se distorsiona, volviéndose cóncava al reflejarse en la lóbrega piel del monstruo, el cual emite su característico rugido para cerrar un breve adelanto que no hace otra cosa que dejarnos con ganas de más. El título de Alien: Earth y este corto preámbulo no dejan por otra parte, lugar a ningún tipo de dudas: será el primer acercamiento del ser al planeta tierra. En España, como suele ocurrir con la mayoría de productos de la factoría Hulu, podremos ver la ficción a través de Disney +. Pero…¿De qué trata la propuesta que ha creado el showrunner Noah Hawley? ¿Dónde se sitúa cronológicamente esta nueva pesadilla espacial de la franquicia?

‘Alien: Earth’, antes que ‘Alien’

Intentar continuar la línea cronológica de Alien, tras películas como Alien 3 o Alien: Resurrección parece una auténtica quimera por mucho que los acólitos de la propiedad intelectual quieran volver a ver a Sigourney Weaver de nuevo, en la piel de la inquebrantable y dura Ripley. Por ello, la tendencia de su creador no es otra que la de echar un vistazo atrás en la línea temporal de este universo, formalizando una nueva precuela. Estrategia narrativa y comercial que se lleva implementando en la industria desde que George Lucas decidió contarnos el origen de Anakin Skywalker con Star Wars: La amenaza fantasma.

De esta forma, Alien: Earth se desarrollará en el año 2089. Lo que quiere decir que nos encontramos ante una trama que se desarrolla 30 años antes de Alien, el octavo pasajero y casi un lustro previo a los acontecimientos de Prometheus. Aunque claro, los detractores de las precuelas dirigidas por Ridley Scott pueden estar tranquilos, pues Hawley no tendrá en cuenta ni la estética, ni los acontecimientos de aquellos dos malogrados filmes. A pesar de ese «desplante autoral», la confianza en el guionista y el director es absoluta, habiendo obtenido la aprobación del propio Scott. El propio Hawley explicaba el motivo del alejamiento total de las precuelas en una entrevista concedida a principios de año a KCRW:

«Hemos hablado de esto con Ridley y de muchos, muchos elementos del programa. Para mí y para muchas otras personas, esta ‘forma de vida perfecta’ como se describió en la primera película, es el producto de millones de años de evolución creando esta criatura que puede haber existido durante un millón de años en el espacio. La idea de que hasta cierto punto, era una arma biológica creada hace media hora simplemente no me resulta útil», expresaba el showrunner responsable de la serie Legión.

Asumir la herencia de una saga tan relevante en el séptimo arte podría ser una carga excesiva para cualquiera. En cambio, no es la primera vez que Hawley tiene que lidiar con la mitomanía del celuloide y de universos de culto ya que también es el responsable de supervisar las cuatro temporadas que ya lleva la serie de Fargo, la ficción que parte de la película original dirigida por los hermanos Coen en 1996.

¿Cuál es la sinopsis de la historia?

Como es previsible, Alien: Earth situará su acción en la Tierra. Pues la historia partirá de una misteriosa nave espacial que termina chocando con el planeta. es entonces cuando una mujer joven y un grupo variado de soldados tácticos deben ingresar en dicho espacio para comprender de dónde proviene esta embarcación. El descubrimiento revelará un conflicto fatal que los enfrentará a la mayor amenaza para el mundo.

El reparto cuenta con Sydney Chandler (Sugar), Timothy Olyphant (Deadwood), Essie Davis (Babadook), Alex Lawther (The Imitation game) y Samuel Blenkin (La crónica francesa), entre otros. Todavía se desconoce una fecha exacta para el estreno de Alien: Earth, pero se espera que pueda llegar a Disney + a principios del próximo año.