Adiós para siempre a uno de los personajes más queridos de ‘Los Simpson’: bien muerta

Con una emisión en antena de más de 35 años, no resulta nada extraño observar cómo algunos de los personajes de Los Simpson reciben sepultura. Desde muertes sorprendentes como la de Maude Flanders, hasta presentaciones y despedidas de un sólo episodio como el fallecimiento de Frank Grimes. Ahora, la ficción creada por Matt Groening pone fin a un rol secundario que llevaba apareciendo esporádicamente en la serie desde 1991: Alice Glick ha muerto.

Sí, aunque seas un fan probablemente su nombre no te suene demasiado. Entre otras cosas porque a diferencia de otros personajes de Los Simpson, su apellido no se ha repetido mucho a los largo de las 36 temporadas del serial protagonizado por Homer y su familia. Sin embargo, si consultas la foto adjuntada tras este párrafo, sabrás en seguida de quien se trata. Eso sí, en el imaginario popular de los fans de la serie, este personaje cumplía la función de ser la organista de la Iglesia de Springfield mientras el Reverendo Lovejoy daba misa.

Sea como fuere, Glick ya no se encuentra presente en la ciudad de Springfield ni volverá a aparecer con sus ocurrencias de señora completamente senil y solitaria. Su primer aparición se remonta a la segunda temporada, concretamente en el capítulo titulado Tres hombres y un cómic. Recientemente, la señora se ha desplomado súbitamente sobre el instrumento oficial en uno de los episodios de la temporada 32. A lo largo de la historia del show de la Fox (ahora propiedad de Disney), en la versión original, Cloris Leachman y Tress MacNeille fueron las dos actrices que la doblaron.

Muere uno de los personajes más longevos de ‘Los Simpson’

No obstante, no es la primera vez Alice Glick muere en la serie. Para localizar la primera ocasión en la que Glick pasó a mejor vida, debemos remontarnos al capítulo Reemplazable tú, dentro de la temporada 23. Una historia emitida en el 2011 en el que la mujer era tacada por una mascota robótica.

Ese fallecimiento por el contrario, no fue considerado canon, reapareciendo posteriormente a veces como fantasma) al igual que otros personajes a los que hemos visto morir como Hans topo. Entonces ¿cómo sabemos que Glick no terminará volviendo en el futuro? Bueno, pues porque el productor ejecutivo de la serie, Tim Long, ha dado una entrevista en TVLine en la que ha dejado bastante claro que la organista no es un personaje al que vayan a resucitar más veces:

«Desde cierto punto de vista, la organista Alice vivirá para siempre a través de la hermosa música que hizo. Pero desde otro, más importante, está muerta y bien muerta».

Preparando la nueva película de ‘Los Simpson’

La temporada 37 está emitiéndose desde el pasado mes de octubre, pero los fans de la serie tienen la mirada puesta en el 2027, cuando el próximo 23 de julio se proyecte la segunda película de Los Simpson.

Quien sabe si para la nueva cinta otro de los icónicos personajes de Los Simpson desaparecerá para siempre. Por el momento, se desconoce el argumento que tendrá el filme, más allá del protagonismo de Homer, Marge, Bart, Lisa y Marge.