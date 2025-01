Adiós a compartir cuentas: la plataforma de series que imita a Netflix y esto es lo que vas a pagar

Lejos quedan aquellos tiempos en los que el streaming estaba libre de publicidad y donde los usuarios podían compartir sus cuentas. El auge del mercado del vídeo bajo demanda se activó y creció exponencialmente tras la pandemia del COVID-19, pero con la aparición de una competencia cada vez más agresiva, los principales estudios tuvieron que ir sopesando medidas para intentar paliar las pérdidas. La primera de ellas fue por supuesto, Netflix. Como toda líder de un modelo de negocio, «La gran N roja» fue la primera en introducir una versión económica con anuncios de por medio y también, la pionera en terminar con la problemática de ese compartir de cuentas tan anárquico que permitía el múltiple acceso de varios espectadores con una suscripción estándar. Ahora, otra nueva plataforma de series va a seguir este último y polémico camino, haciendo pagar más a sus clientes si quieren seguir viendo los contenidos desde diferentes lugares y dispositivos.

La noticia no pillará por sorpresa a aquellos que hayan seguido mínimamente la actualidad de los cambios en la política estratégica de contenidos de las principales marcas del consumo de las películas y series en el apartado doméstico. Pues Disney, se ha sumado definitivamente a la tendencia marcada por la empresa liderada por Ted Sarandos y desde ya mismo, lo de compartir cuentas se ha terminado. A no ser claro que se pague un extra para obtener el beneficio que antes, los usuarios disfrutaban completamente gratis. Ese coste adicional viene a intentar recuperar como con la publicidad (incorporada por Disney a finales del 2023), los enormes costes de mantenimiento y lo carísimas que están resultando algunos productos originales de esta plataforma de series y películas. Sobre todo en la primera categoría, encontrando ejemplos tan claros como la cancelada ficción The Acolyte, la cual le costó a la casa del ratón unos 180 millones de dólares.

La plataforma de series con restricciones

Disney + se suma así a una estrategia generalizada para controlar ese gasto desmedido que los principales estudios implementaron en sus marcas de streaming, ante la imposibilidad de poder generar estrenos en salas y por tanto, recaudar el dinero suficiente para financiar dichos filmes. Si la primera fue Netflix, Prime Video no tardó tampoco demasiado en incluir sus interrupciones publicitarias para aquellos que pagasen menos. Función replicada por la major capitaneada por Bob Iger, quien desde hace algunos días ya ha replicado en su totalidad la fórmula tan criticada al principio de la implementación del terminal rojizo.

De esta forma, ya se puede comprobar desde la propia web de Disney + que, si uno desea compartir a partir de ahora la cuenta de la marca con familiares o amigos, se deberá parar un incremento económico denominado «Acceso extra en Disney +». Aunque además esto será algo completamente limitado, porque sólo podremos añadir a una única persona.

Los nuevos precios de Disney +

El precio de este extra dependerá en gran medida del tipo de suscripción que tengamos en la que es con diferencia, la plataforma con más series y largometrajes que pertenecen a franquicias y sagas dentro del séptimo arte. Como recordatorio, las diferentes tarifas y modelos de planes de Disney + son los siguientes: Estándar con anuncios (5,99 euros/mes), Estándar (8,99 euros/mes o 89,90 euros/al año) y Prémium (11,99 euros/mes o 119,90 euros/al año). Como viene siendo habitual, si escogemos las opciones de pago anual, la compañía ofrece un descuento con aproximadamente dos euros de descuento al mes respecto al pago mensual.

Con ello y desde ese punto de partida de las posibilidades presupuestarias de los mencionados planes, el gasto añadido para tener opción a una cuenta compartida es este:

Estándar con anuncios: extra de 4,99 euros/mes .

. Estándar: extra de 5,99 euros/mes .

. Prémium: extra de 5,99 euros al mes.

Los pasos para añadir una cuenta extra

Los suscriptores que quieran comenzar a añadir una cuenta extra a cualquiera de los planes tendrán como es lógico, que acceder a la web de la plataforma y clicar sobre la imagen de perfil. Ahí se deberá entrar en la pestaña de cuenta, con un apartado denominado «Tus planes y datos de facturación». Por último, el paso final es el de acceder a la sección «Acceso extra» e introducir el correo electrónico de la persona destinataria del suplemento.