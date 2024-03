Las actuaciones que veremos en la gala de los premios Oscar 2024

Los Premios Oscar 2024 están a pocos días de celebrarse, con lo que no queda nada para que la gran alfombra roja se despliegue en Los Ángeles. Por ella, desfilarán cientos de estrellas de Hollywood hasta el Teatro Dolby, lugar en el que el humorista Jimmy Kimmel presentará (por cuarta vez) la ceremonia. La fecha en concreto de esta 96ª edición es el próximo 10 de marzo, no obstante debido al cambio horario, en España podremos comenzar a disfrutar del inicio del evento desde las 00:00h del lunes 11. Como siempre, los cinéfilos tendrán que trasnochar para saber si Oppenheimer y sus 13 nominaciones arrasa o si Anatomía de una Caída o Pobres criaturas le desconecta esa “bomba de premios” que pretende ser la cinta biográfica de Christopher Nolan. La emoción de los ganadores, los discursos y agradecimientos son, por supuesto, el reclamo principal. Pero esta gran gala es también un espectáculo y como viene siendo habitual, tendrá números musicales acordes a la talla de la cita. A continuación, te contamos qué actuaciones musicales se podrán ver entre la repartición de estatuillas doradas.

Sí, ‘I’m Just Ken’ sonará en los Oscar 2024

Por mucha expectación que haya creado la lista de actuaciones musicales, desde hace meses existe un nombre que por derecho propio, se ha ganado un momento de gloria el próximo fin de semana. Ese no es otro que Ryan Gosling y su personaje de Ken en Barbie. La cinta, no ha obtenido la repercusión que sus fans querían en estos Oscar 2024, sobre todo teniendo en cuenta que la Academia no ha tenido a bien, nominar a su director Greta Gerwig ni a su actriz principal. Aún con todo, la adaptación de la muñeca de Mattel parte con 8 consideraciones, entre las que se encuentra la nominación a Mejor actor de reparto para Gosling. Una acceso a la categoría de la que tiene mucho que ver, sin lugar a dudas, su número musical presente en el filme.

Ahora, desde que los productores ejecutivos del certamen, Molly McNearney, Katy Mullan y Raj Kapoor anunciasen que los nominados a mejor canción cantarían en el show, podemos saber a ciencia cierta, que Gosling interpretará el tema compuesto por Mark Ronson y Andrew Wyatt. Una actuación que seguramente esté acompañada de una hilarante coreografía y por qué no, quizás de alguno de sus otros compañeros de elenco que del mismo modo, encarnaron al compañero de la famosa muñeca.

El resto de actuaciones musicales

Salvo alguna sorpresa añadida, aparte del momento protagónico de Gosling, la velada tendrá momentos imborrables en la que la mayoría de candidatos podrían repetir estatuilla. Y es que Ronson y Wyatt ya tienen el codiciado premio en su haber, desde que en 2019 consiguiesen emocionar a todos con la canción ‘Shallow’ de Ha nacido una estrella. Sin embargo, esta no será el único momento melódico en el que la propuesta de Gerwig brille bajo los focos del Teatro Dolby, pues Billie Eilish interpretará ‘What Was I Made For’, compuesta junto a su hermano Finneas. La dupla familiar obtuvo el reconocimiento en 2022 con el tema ‘No time to die’ del último largometraje de James Bond, Sin tiempo para morir y en esta edición, vuelve a partir como favorita para alzarse con el prestigioso premio.

Otra de las grandes compositoras de la noche es Diane Warren. Nominada hasta en quince ocasiones, el pasado 2023 se llevó el Oscar honorífico a toda su carrera. En esta ocasión, vuelve a estar entre las candidatas por el tema ‘The Fire inside’ de la película Flamin’Hot que interpretará Becky G. Cerrando los nombres de los nominados que ya poseen una estatuilla en sus vitrinas, encontramos a Jon Batiste. Ganador de la categoría en 2021 gracias a la BSO de Soul, representará el tema ‘It Never Went Away’ del documental de Netflix, American Symphony.

Por último, pero no por ello menos importante, está la actuación de Scott George. El autor recibe su primera nominación en estos Oscar 2024 y, contrarrestando el humor de ‘I’m Just Ken’, nos ofrecerá de seguro uno de los momentos más especiales de la noche, al interpretar el tema ‘Wahzhazhe’ de Los asesinos de la luna. Una canción a la que se le unirán varios miembros de la tribu de los Osage, los protagonistas reales y descendientes de aquellos asesinados por la ola de crímenes contra el grupo, con motivo de sus acaudaladas tierras llenas de petróleo.

La gala de los Oscar 2024 se emitirá en director por Movistar +. Del mismo modo, también podréis estar al tanto de las últimas novedades de la ceremonia en OKDIARIO, desde donde brindaremos la información actualizada de los ganadores y de los momentos más relevantes de la noche.