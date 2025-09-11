Acaba de llegar a Netflix y ya es de lo más visto en España: una joya de pura acción que nunca pasa de moda

Todos los meses Netflix nos sorprende con novedades en su amplio catálogo y esta semana nos ha sorprendido con la incorporación de la película Poseidón. Una cinta de 2006 del director alemán Wolfgang Petersen que tuvo bastante éxito cuando se estrenó en los cines en ese momento. Lo curioso es que esta película clásica de catástrofes se ha posicionado en la séptima posición del Top10 de la plataforma de la gran N roja. Cuenta la historia de los pasajeros del trasatlántico Poseidón que cuando se encuentran celebrando la fiesta de Nochevieja son sorprendidos por la llegada de una gigantesca ola de 30 metros de altura que se dirige hacia el barco a gran velocidad. La cinta Poseidón puede ser una buena opción para los que disfrutan con películas sobre catástrofes naturales como Titanic, La tormenta perfecta, A la deriva o En el corazón del mar, entre otras.

Esta conocida cinta tiene una duración de una hora y 38 minutos y está basada en la novela homónima de Paul Gallico de 1969. Además, esta película es un remake de La aventura del Poseidón, la inolvidable cinta de 1972 dirigida por Ronald Neame que obtuvo dos Óscars y que estaba protagonizada por los actores Gene Hackman, Ernest Borgnine y Shelley Winters. Esta nueva versión de Poseidón sorprende por el realismo con el que va contando cómo ocurrió la tragedia y cómo reaccionaron cada uno de los pasajeros de este enorme trasatlántico.

Esta película fue nominada al Óscar a mejores efectos visuales, pero al final no lo obtuvo. Si se la compara con la de 1972, en esta segunda versión se centran más en el drama humano de los pasajeros. Además, esta cinta destaca por la interpretación de sus protagonistas ya que en el reparto cuenta con actores tan conocidos como Josh Lucas, Kurt Russell, Emmy Rossum o Richard Dreyfuss.

¿Qué ocurre en la película Poseidón?

Los pasajeros del trasatlántico Poseidón están disfrutando de una divertida y lujosa fiesta de Nochevieja mientras cruza el océano Atlántico. Mientras todos los pasajeros se están divirtiendo, de repente una tremenda ola que nadie puede pasar siembra el caos a bordo del barco. Debido al maremoto el trasatlántico vuelca y sus pasajeros tienen que luchar por sobrevivir en una situación muy complicada.

La única solución para lograrlo es salir del barco e intentar ponerse a salvo ya que el barco se queda boca abajo y comienza a hundirse poco a poco. Para organizar la caótica situación el capitán y la tripulación del trasatlántico ordenan a los pasajeros que se queden en el salón principal hasta que llegué algún tipo de ayuda. Pero Dylan, uno de los pasajeros, decide buscar una solución para salir del barco con un grupo de pasajeros.

Este grupo tendrá que enfrentarse a diversos problemas como evitar los lugares del trasatlántico que se van inundando, las muertes de algunos pasajeros y algunos incendios y explosiones. Para salir del barco el grupo de pasajeros liderado por Sylan tendrán que meterse por túneles e intentar trepar por los ascensores. Además, para sobrevivir tendrán que ir tomando decisiones muy complicadas como abandonar a los que no pueden seguir el ritmo o sacrificarse por el grupo en situaciones difíciles.

El reparto de esta conocida cinta

Hay que tener en cuenta que en el barco había miles de personas entre pasajeros y tripulación cuando es atacado por esa gran ola y. por lo tanto, en la película aparecen un gran número de actores. El protagonista de esta cinta es sin duda el actor Josh Lucas que interpreta el papel de Dylan Johns un valiente y decidido jugador profesional que se convierte en el líder de un grupo de pasajeros que confían en él para lograr sobrevivir.

También tienen un papel de peso los actores Kurt Russell que da vida a Robert Ramsey, el exalcalde de Nueva York, Emmy Rossum a Jennifer Ramsey, la hija de Robert y Richard Dreyfuss a Richard Nelson, un arquitecto que está pasando por una depresión y había planeado suicidarse antes de que tuviese lugar el maremoto.

También en el reparto están los actores Andre Braugher que interpreta el papel del capitán Michael Bradford, Mike Vogel el de Christian, el novio de Jennifer Ramsey, Mía Maestro el de Elena, una polizón que se esconde en el barco, Jacinda Barrett el de Elena, una madre soltera que viaja con su hijo Connor, papel interpretado por Jimmy Bennett y Freddy Rodríguez el de uno de los camareros, entre otros muchos.

La película Poseidón es una buena opción para los que están buscando una cinta clásica de catástrofes que destaque por sus efectos visuales y por la buena interpretación de sus protagonistas. Los pasajeros de este barco se tienen que enfrentan a situaciones muy complicadas, Una película que como Lo imposible, salvando las distancias y contando que tiene lugar en una playa, nos puede ayudar a comprender lo que ocurre cuando tiene lugar un maremoto.