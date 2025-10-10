Tráiler de ‘Pluribus’: la nueva serie del creador de ‘Breaking Bad’ para Apple TV

Ya no queda nada para que Pluribus llegue al streaming. La nueva serie de Vincent Gilligan, creador de Breaking Bad, acaba de publicar su primer tráiler oficial donde podemos comprobar lo singular que va a ser esta última creación del showrunner, quien ha virado de la temática criminal a una especie de relato distópico de ciencia ficción. Pero, ¿de qué trata realmente este drama protagonizado por Rhea Seehorn? ¿Cuántos capítulos tendrá? ¿Cuándo se estrena? Por el momento, sabemos que la confianza de Apple TV es total, ya que hace algunos meses la renovó por una segunda temporada cuando todavía quedaba bastante para su aterrizaje en el catálogo de la plataforma de la marca tecnológica.

La sinopsis oficial representa a la perfección lo enigmática de esta apuesta serial: «La persona más desgraciada sobre la faz de la tierra tendrá que salvar al mundo de la felicidad». Sí, Pluribus está cargada de filosofía y de una fuerte intensidad existencial. Un planteamiento un tanto arriesgado para una época en la que el algoritmo parece decidir el grueso de contenidos de los diferentes grupos de marcas de vídeo bajo demanda. Seehorn repite a las órdenes de Gilligan, después de coprotagonizar junto a Bob Odenkirk la estupenda Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad. Acompañándola, en el elenco principal encontramos a Carlos Manuel Vesga (Donde tú quieras), Karolina Wydra (Europa One), Miriam Shor (And Just Like That), Sam Schutte (Nuestra bandera significa muerte).

Aparte de contar con Gilligan en las labores de dirección, la serie cuenta también con la presencia detrás de las cámara de Byron Howard, un hombre de confianza de Disney que lleva años codirigiendo filmes de conocidos en la casa del ratón, como Bolt, Enredados, Zootrópolis y Encanto. Tras mostrarnos su trabajo en Pluribus, Howard estrenará Zootrópolis 2 junto a Jared Bush el 28 de noviembre.

Tráiler de ‘Pluribus’

Conociendo su punto de partida, el adelanto nos ofrece un vistazo al escenario en el que se desarrollarán los acontecimientos. Pluribus se desarrolla en Alburquerque (Nuevo México), el mismo lugar que las aventuras criminales del personaje interpretado por Bryan Cranston. Pero por supuesto, esta historia no tiene nada que ver con la ficción protagonizada por el fabricante de metanfetamina.

New look at Vince Gilligan’s new series ‘PLURIBUS’, starring Rhea Seehorn It follows the most miserable person on Earth who must save the world from happiness. Premiering November 7 on Apple TV+. pic.twitter.com/1UaTXOSttf — A Shot (@ashotmagazine) October 9, 2025

En esta serie, el rol principal es el de Carol Sturka (Seehorn), una escritora de novelas románticas que está inmersa en la gira promocional de su último libro. Sin embargo, un fenómeno incomprensible se propaga como una pandemia en forma de felicidad. Todos los habitantes son versiones optimistas y plenas de sí mismos a costa de haber perdido el libre albedrío. A Carol el virus no le afecta, por lo que tendrá que ser la elegida para salvar al mundo de esta hipotética utopía.

¿Cuándo se estrena?

Los dos capítulos iniciales de Pluribus aterrizarán en el catálogo de Apple TV Plus el 7 de noviembre. Tendrá un total de 9 episodios de una hora de duración aproximadamente, que se emitirán de forma semanal hasta el cierre final, programado para el 26 de diciembre.

¿Tendrá Gilligan el mismo éxito con Pluribus que con sus dos anteriores y aplaudidas series?