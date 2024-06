‘Nadie 2’ comenzará a rodarse este verano: Bob Odenkirk vuelve al cine de acción

Fue una de las grandes sorpresas del 2021, pues prácticamente ningún medio esperaba demasiado de Nadie. La brutal cinta de acción, heredera de la violencia de trabajos de directores como Chad Stahelski y David Leitch despertó sin embargo con su propuesta, el beneplácito magnánimo de la crítica y recaudando además 57 millones de dólares a partir de un presupuesto muy ajustado. Por supuesto, esos resultados sumados al reclamo de la prensa especializada han llevado a que Universal Pictures apostase por una secuela. Pero ahora sabemos que esta podría llegar antes de lo previsto, pues el rodaje de Nadie 2 comenzará oficialmente este verano.

La continuación, recuperará a Bob Odenkirk y a Connie Nielsen como protagonistas, pero desgraciadamente perderá a su director Ilya Naishuller. El guion, volverá a ser escrito por Derek Kolstad, la mente que creó la saga de John Wick y por lo que sabemos la producción todavía busca a un cineasta que siente tras las cámaras de Nadie 2. Una situación nada habitual que podría llevar a que el inicio del rodaje, previsto para el próximo mes de agosto, se retrase indefinidamente hasta encontrar a un realizador óptimo para la segunda parte. El resto del elenco todavía no se ha confirmado oficialmente, por lo que en las siguientes semanas tendremos alguna actualización de los nuevos invitados a esta vorágine de disparos, golpes y fracturas varias.

¿De qué trata ‘Nadie’?

Aparentemente presentado como un hombre común, el pasado violento de Hutch se despierta cuando dos ladrones irrumpen en su casa propagando el miedo ante los suyos. Este padre de familia, prefiere no actuar ante la desaprobación de su mujer e hijo, pero la rabia y el daño contra su ego desencadenan toda una serie de acontecimientos que lo llevan a enfrentarse contra un peligroso capo de la mafia rusa. Después del allanamiento de morada, Hutch decide localizar a los ladrones, lo que le conduce a un violento altercado en un autobús donde salva a una joven de un grupo de matones que la atemorizaban. Es aquí donde se descubre que este no es un padre de familia corriente y que en realidad, en su vida anterior trabajó como asesino para varias agencias gubernamentales. Un último recurso entrenado y preparado para eliminar a las amenazas que nadie más podía solventar.

A diferencia de otras historias del género como la saga The equalizer, Nadie maneja un humor negro muy original, coreografiado a través de unas escena de lucha brutales. La sorpresa partía además del propio protagonismo de Odenkirk, quien nunca a lo largo de su carrera había asumido un papel así. Conocido por series tan memorables como Breaking Bad y la quizás incluso mejor Better Call Saul, el intérprete norteamericano todavía no había tenido un papel protagonista en el celuloide a pesar de su ya avanzada edad. Nominado en cinco ocasiones a los Globos de Oro y a seis premios Emmy por su papel del carismático abogado Saul Goodman, Odenkirk nunca ha sido premiado por un certamen, siendo esta una de las grandes injusticias en la historia de los premios de la pequeña pantalla. Además de él y Nielsen, el elenco se completaba con Aleksey Serebryakov (Leviatán), Christopher Lloyd (Regreso al futuro), Michael Ironside (Top Gun) y Colin Salmon (Resident Evil).

¿Cuándo podremos ver ‘Nadie 2’?

Nadie 2 está en una fase muy temprana de desarrollo por lo que resulta imposible ponerle de momento, una fecha de estreno oficial. Durante las próximas semanas conoceremos varias noticias que irán revelando tanto el nuevo director, como los integrantes finales del reparto. Con un inicio de rodaje preparado para filmarse en Winniepeg, la ciudad más poblada de la provincia canadiense de Manitoba, Nadie 2 promete estar filmada mucho antes de que termine el 2024.

Como toda secuela, intentará expandir el universo de espionaje y mercenarios al más puro estilo John Wick: Pacto de sangre. Por lo tanto será una historia más grande, sin dejar de ser un proyecto de riesgo reducido. La primera entrega tuvo un presupuesto de 16 millones, una inversión parecida a la que tuvo en su momento la historia origen del mercenario interpretado por Keanu Reeves. Siendo un seguimiento que de seguro no se convertirá de la noche en la mañana en una superproducción, los tiempos de rodaje serán reducidos y no contendrá una gran abundancia de efectos digitales, así que podríamos tener a Nadie 2 en los cines a mediados de 2025.