Acaba de llegar a Netflix y ya es un éxito en España: el thriller policiaco que todo el mundo quiere ver

Lleva menos de dos semanas en el catálogo de la plataforma, pero parece que Netflix ha encontrado un nuevo thriller viral para su audiencia: El botín. La nueva película de la compañía está protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, quienes además producen el filme a través de su sello, Artist Equity. Y como era de esperar con su sola presencia, la producción ha alcanzado un ritmo de visualizaciones por encima de la media del top 10 internacional del servicio de streaming. El drama de acción criminal dirigido por Joe Carnahan acumula 41 millones de visualizaciones.

Su éxito no se reduce únicamente al mercado estadounidense. Netflix ha conseguido con el thriller El botín, otra apuesta número uno en más de 80 países. Entre los que se encuentran rincones del mundo tan diferentes como Bulgaria, Hong Kong, Brasil y por supuesto, España. De hecho a nivel nacional, la trepidante trama ha logrado superar el reclamo de otras tendencias de géneros de gran tirón, a la altura de la comedia romántica Gente que conocemos en vacaciones, el documental tras las cámaras de la quinta temporada de Stranger Things o el inagotable fenómeno de Las guerreras k-pop. Pero ¿de qué trata realmente esta idea original nacida de la mente de Michael McGrale (The Following)?

Netflix tiene nuevo thriller estrella: ‘El botín’

Con una duración de poco más de hora y media, la trama de El botín se centra en un grupo de policías que tras el asesinato de su antiguo capitán, deciden asaltar por su cuenta un escondite abandonado de un cartel. Sin embargo, todo cambia cuando en el lugar encuentran 20 millones de dólares escondidos. Desde ese momento, la posibilidad de coger el dinero merma la confianza de la unidad de agentes, agravada a través de los peligros adyacentes de los grupos criminales que quieren recuperar tal suculento botín.

Coge el dinero. Cuéntalo. Entrégalo. Parece sencillo, ¿no? ‘El botín’, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, llega el 16 de enero. pic.twitter.com/rF5wRsii8A — Netflix España (@NetflixES) January 5, 2026

Aparte de la presencia de Damon y Affleck, los cuales vuelven a trabajar juntos tres años después de AIR, el casting reúne en el elenco secundario a otros nombres conocidos de la escena, como Catalina Sandino, Kyle Chandler, Sasha Calle, Steven Yeun y la recién nominada al Oscar por Una batalla tras otra, Teyana Taylor. Carnahan repite en el género un año después de Shadow Force, propuesta de acción que tuvo una gran acogida en el catálogo de Prime Video.

La crítica no se pone de acuerdo

En contraposición al entusiasmo y atractivo generado entre los suscriptores, Netflix no ha conseguido poner de acuerdo a la crítica con el thriller El botín. Algunos medios ponen de manifiesto las buenas interpretaciones y la entrega total a un entretenimiento sin demasiados dolores de cabeza. Otros como la crítica Clarisse Loughrey de The Independent en cambio, han sido terriblemente duros con la filosofía de un proyecto que como escribe en su reseña, parece creada exclusivamente para gente que está constantemente mirando sus teléfonos.

Un rasgo del cine algoritmo que el propio Damon ya explicó en una entrevista reciente, asegurando que Netflix hacia películas para gente que está constantemente «mirando el móvil».