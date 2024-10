Se acaba de estrenar y ya es un éxito: la serie basada en el libro de Megan Maxwell

Las películas y las series de comedia romántica están triunfando en todas las plataformas de streaming. Esta semana se estrena una nueva serie de Atresplayer Premium ¿A qué estás esperando? que está basada en una bilogía de Megan Maxwell, la autora número en ventas uno del género romántico. Una comedia erótico-romántica de ocho episodios de unos 50 minutos de duración. La serie ¿A qué estás esperando? intenta reflexionar sobre las contradicciones del amor en los tiempos que corren a través de los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran totalmente, pero que viven en mundos totalmente diferentes. Los ocho episodios se estrenarán de manera semanal en Atresplayer Premium y en un futuro se podrán ver en abierto en toda España a través de Antena 3. Esta estrategia ya la ha seguido Atresplayer con series como Entre tierras, La pasión turca o Camilo Superstar, entre otras.

Esta serie es la adaptación de las novelas Tampoco te pido tanto y ¿A qué estás esperando? de Megan Maxwell. Las novelas romántica s de esta conocida autora se ha convertido como un fenómeno internacional con más de cinco millones de ejemplares vendidos en 25 países. Además, el 29 de noviembre se estrenará en nuestras salas de cine la película Pídeme lo que quieras que en una adaptación cinematográfica de la popular novela erótica homónima de Megan Maxwell. Esta película será dirigida por Lucía Alemany y protagonizada por los actores Gabriela Andrada y Mario Ermito.

Esta serie ha sido dirigida por David Martin-Porras y Salvador García y el guion es de Marta Armengol y Natalia Durán que ha sido la encargada de la adaptación de la novela. El primer episodio de esta serie se ha estrenado el domingo 20 de octubre en Atresplayer Premium y cada semana se podrá ver uno nuevo.

¿De qué trata la serie A qué estás esperando?

La protagonista de esta serie es Sonia Beched, papel que interpreta la actriz Adriana Torrebejano, una madre soltera, independiente y valiente que intenta disfrutar de su hija al mismo tiempo que gestiona una importante empresa.

El protagonista es Can, un comandante de aviación y futuro heredero de la compañía familiar High Airlines. Un hombre muy liberal al que le encanta el sexo y acostumbra a frecuentar clubs en donde se disfruta de forma abierta. Can es un hombre que no quiere ataduras de ningún tipo y se ha prohibido a sí mismo enamorarse.

Todo cambia cuando conoce a Sonia, con la que sorprendentemente conectará casi desde el primer momento. Un flechazo de libro para los dos. Can es de ascendencia turca y por respeto a la voluntad de su padre, asiste mensualmente a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse. En una de ellas conoce a Sonia que se presenta, sin avisar, a la cena que su madre ha organizado para que sus otras dos hermanas conozcan al rico heredero. Desde el principio los dos conectan sin esperarlo y no pueden estar sin verse un segundo.

La otra pareja está formada por Daryl, papel que da vida el actor Francisco Ortiz. Este hombre es un amigo íntimo de Can y, también piloto, que está dispuesto a renunciar a su soltería al enamorarse de Carol, papel interpretado por la actriz Eva Ugarte, una azafata que habla demasiado y que pondrá su vida del revés. Los dos también tendrán que intentar luchar por su amor, aunque sea realmente complicado.

Según la sinopsis oficial esta comedia erótico-romántica «muestra la realidad de dos mundos completamente opuestos (aunque no enfrentados), a través de los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran profundamente». La serie promete, como las novelas de Megan Maxwell, mucho amor, desamor, sexo y demasiados secretos.

El reparto de esta serie de comedia romántica

Los protagonistas de esta serie son los actores Adriana Torrebejano y Rubén Cortada. A Adrian Torrebejano la hemos visto en las ficciones Cristo y Rey y Lo que escondían sus ojos. A Rubén Cortada también le hemos visto en El tiempo entre costuras, El Príncipe, Olmos y Robles o Ella es tu padre, entre otras. Además, tienen también un papel de peso en esta serie los actores Eva Ugarte y Francisco Ortiz, que dan vida a la otra pareja protagonista.

Además, en el reparto de ¿A qué estas esperando? se podrá ver a otros rostros conocidos de la televisión como Aria Bedmar, Antonia San Juan (La que se avecina), Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner, entre otros muchos.

La serie ¿A qué estas esperando? es una buena opción para los que disfrutan con la adaptación de este tipo de novelas románticas. En la plataforma de streaming Netflix también se puede ver la serie Un cuento perfecto o las películas de la saga Valeria que adaptan varios libros de la escritora Elisabet Benavent, la otra reina de la novela romántica.