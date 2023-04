Todos los años, Quentin Tarantino revela sus películas favoritas. Lista en la que siempre hay sorpresas entre la grandes obras. No obstante y por el contrario ¿qué películas no gustan nada al director de Pulp Fiction y Reservoir dogs?

‘Los 400 golpes’

Parece mentira que una de las obras más incontestables del cine francés desagrade tanto a Tarantino. Pero esto es algo que no se concentra únicamente en este coming of age, el cineasta de Reservoir Dogs y Kill Bill no aguanta en general el cine de François Truffaut: “No soy muy fan de Truffaut de todos modos. Hay algunas excepciones, la principal es La historia de Adele H. Pero en su mayor parte, siento por Tuffaut lo que siento por Ed Wood. Creo que es un aficionado muy apasionado y torpe”.

‘1917’

No es el primero ni el último que critica la historia bélica de Sam Mendes. En el podcast de Club Random with Bill Maher, Tarantino criticó los excesivos cortes que tenían los planos secuencia que se utilizaron para narrar esta epopeya de la Primera Guerra Mundial. Al principio Tarantino confesó que le gustó la película pero que un conocido suyo hizo un comentario sobre que se parecía demasiado a un videojuego. “Es como Wolfenstein la película, pero me gustaría más si fuera Wolfenstein: la película”, aseguró el realizador.

‘Asesinos natos’

El problema del director con Asesinos natos viene dada por su misma concepción. Y es que Quentin Tarantino escribió el guion que terminaría dirigiendo Oliver Stone. De hecho, el ganador de dos premios de la Academia no ha podido terminar de ver nunca el filme. Para él, Stone malinterpreto la historia, reescribiendo partes que originalmente eran increíbles como confiesa Tarantino.

‘The Town’

No es que al director no le guste la segunda película de Ben Affleck como director por algo técnico o que sea una cuestión de guion. El problema de Tarantino con The Town es la decisión de casting. Según asegura, son todos demasiado guapos, lo que la vuelve poco creíble a diferencia de su principal competidora de ese año, The fighter.

‘Los juegos del hambre’

Esta no debería sorprender a muchos. Principalmente porque es una franquicia de las que no tienen pinta de apasionar a Quentin. Sobre todo, si tenemos en cuenta que copia en cierto modo el concepto de Battle Royale de Finji Fukasaku. Al de Knoxville le habría encantado adaptar el remake estadounidense de la cinta.