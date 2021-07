La segunda corrida de la temporada de este año, a excepción del festival del dos de mayo, ha sido para la Corrida de la Cultura en la que se enfrentaban en un mano a mano Antonio Ferrera y Emilio de Justo ante toros de la ganadería de Victoriano del Río. Se colgó el cartel de ‘no hay billetes’ dentro del aforo permitido (6.800).

La tarde la abrió Antonio Ferrera con ‘Soleares’ que fue aplaudido de salida por su impactante presencia. El animal no se dejó pegar por el caballo y Ferrera tuvo que colocarlo en los mismos medios para que acometiese el peto. El animal de bastantes complicaciones no fue facil para Ferrera. Apenas dejó muletazos desligados. Abrevió con una media estocada tras un pinchazo y soñar un aviso. Fue ovacionado, pero no la saludó.

El segundo fue para el extremeño, Emilio de Justo, al que recibió por medias verónicas y continuó con dos chicuelinas y una media. Empezó su faena de muleta con una gran serie de naturales en la que dejó cuatro muletazos de una enorme clase. Siguió toreando en redondo cruzándose en los momentos en los que el toro se paraba, sacándole así la poca humillación que desprendía. Finalizó con una estocada perfecta y cortó una oreja.

‘Candidato’ era el tercero de la tarde para Antonio Ferrera. Apenas dejó pocos detalles con el capote. Con la muleta, la protagonista de la faena fue su mano derecha, durante la primera serie. Ferrera tuvo que lidiar con el molesto viento que le complicó poder lucirse. Tras varios derechazos hondos decidió matar com una media estocada. Fue ovacionado por el público.

El cuarto, ‘Duende’, era el astado de Emilio de Justo. Fue un animal bastante difícil sobre todo en los primeros tercios. Brindó la faena a Cesar Rincón presente en la plaza. En las tres primeras series de muleta embistió y Emilio supo sacarle todo el partido que pudo con su derecha. Cuajó una gran faena aguantando al animal de Victoriano del Río. Con la mano muy baja construyó una gran faena.

Su tercera tanda de muletazos fue mucho mejor que las anteriores consiguiendo levantar al público venteño. Pasó luego a la izquierda por donde hubo menos ajuste. Volvió a la derecha donde el toro iba más largo y con más clase. El extremeño lo toreó soberbio, el animal quería más, pero perdió la muleta. Remató con una gran estocada y se ganó dos orejas. Consiguiendo su segunda Puerta Grande en Madrid de toda su trayectoria. El animal fue premiado con una vuelta al ruedo.

El quinto, ‘Cantaor’, fue el último de la tarde para Ferrera. El animal era de imponentes características, pero de escasa humillación. Apenas pudieron lucirse los pares de banderillas sin dejar ninguna opción para que Ferrera pudiera elaborar su faena. El torero tuvo que abreviar casi obligado por las condiciones del toro y, tras varios pinchazos, mató al animal. Fue silenciado.

Finalizó la Corrida de la Cultura Emilio de Justo con ‘Bisonte’. Fue un animal que no se lo puso fácil hasta que sacó la muleta donde lo pudo dominar a base de derechazos con la mano muy abajo. Levantó al público con sus pases de pecho. Finalizó con una estocada entera y

perdió el premio con al con el descabello. Fue ovacionado.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de la Cultura. Lleno de ‘no hay billetes’. (6.800 personas).

Toros de Victoriano Del Río.

Antonio Ferrera, ovación, ovación

y silencio.

Emilio de Justo, oreja, dos orejas y ovación.