Castella y Uceda Leal cortan una oreja cada uno en Las Ventas y Morante se va de vacío

Ha sido el octavo cartel de «no hay billetes» de esta edición de San Isidro en Las Ventas protagonizado por los diestros: Uceda Leal, Morante de la Puebla y Sebastián Castella, repitiendo ambos en este ciclo 2023. Lidiaron toros de la ganadería de El Torero, excepto el tercero que fue de la ganadería de José Vázquez.

Una tarde muy emocionante protagonizada por las grandes estocadas de Sebastián Castella y Uceda Leal, premiadas ambas con una oreja, yendo la corrida de menos a más intensidad. Castella sufrió una fea voltereta en el sexto recibiendo una cornada en cada muslo, aun así, continuó con su actuación hasta matar el toro. El sevillano Morante de la Puebla se fue de vacío en su última tarde de este San Isidro al no tener suerte una vez más con su lote.

La lluvia no dio tregua una tarde más, en la que abrió plaza Uceda Leal ante un animal muy serio, pero noble. Apenas pudo saludarlo con el capote, perdiendo las manos en los muletazos de Uceda Leal. Llovía con bastante fuerza y soplaba el viento y apenas le dejaba ligar dos muletazos. Destacó una serie muy cuidada de naturales muy ceñidos, rematando la faena por doblones. Después empañó todo su esfuerzo con la espada.

El viento se lo puso muy complicado con el cuarto a Uceda Leal. Aun así, dejó una faena muy importante. El animal fue muy serio que metía con nobleza la cara en el capote. Comenzó la faena por la diestra por muletazos muy cuidados con gran gusto. Poco a poco la faena fue a más. El toreo al natural fue exquisito. La estocada fue extraordinaria, siendo premiado con una oreja.

La tarde de Morante de la Puebla no tuvo mucho eco. Su lote fue imposible, el cual no le dio ninguna opción de lucimiento. Al segundo de la tarde lo recibió por un cuidado ramillete de verónicas, esperando mucho en el momento del embroque. El astado estaba muy suelto antes de recibir el primer puyazo y apenas tenía fijeza. Fue muy complicado en banderillas y a pesar de las protestas del público no se cambió el toro. Morante apenas tuvo opciones en la faena, el toro apenas se metía en la muleta, embestía por dentro y por el pitón contrario. Abrevió el sevillano tras medirlo por ambos pitones, matando con una estocada entera.

Con el quinto la tarde de Morante fue a peor. Al animal le faltaba fijeza y fue imposible en el capote. Tras el caballo hubo fuertes protestas tras perder aún más fuerza, la cuales no fueron atendidas. En la muleta el animal perdía las manos sobre el pitón derecho. El público, muy molesto, no paró de protestar a lo largo de la faena, teniéndolo el sevillano imposible para ligar dos muletazos. Tampoco atinó con la espada tras varios pinchazos, recibiendo una gran bronca del público, convirtiéndose sin duda en un San Isidro muy gris para el de La Puebla.

Sebastián Castella, hasta ahora el máximo triunfador de esta edición de San Isidro, dejó una tarde muy emocionante. Con el tercero, de la ganadería de José Vázquez, apenas lo saludó por medias. El astado manseaba y huía de salida, pero poco a poco lo fue domando. Vibrante fue el comienzo de faena de rodillas por muletazos. Le dio espacio entre muletazo y muletazo, consiguiendo así lograr que el animal cogiera fuerza en su embestida. Continuó por naturales exquisitos. El toro duró mucho más de lo que parecía en un principio. Fue extraordinaria la serie por la diestra. El viento comenzó a molestar, pero aun así el francés remató a lo grande la faena por muletazos muy ligados. La estocada fue de premio.

Cerró la tarde un sexto al que Sebastián Castella recibió a la verónica. Un astado con poca movilidad que se mantuvo tras el caballo. Destacaron los pares de Rafael Viotti, que puso al público en pie. Brindó la faena a los asistentes a la plaza y empezó su faena por muletazos. El animal no tenía entrega, fue complicado y peligroso. Tuvo un gran susto recibiendo una voltereta con una cornada en el muslo izquierdo. Tras recomponerse continuó toreando, mientras le chorreaba la sangre por el muslo, demostrando un gran valor el francés siguiendo con su actuación herido. Sin embargo, le plantó cara por el pitón derecho. Finalizó con media estocada. Recibió una fuerte ovación y se fue de pie directo a enfermería.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Vigésima primera de abono. Corrida de toros. No hay billetes.

Cinco toros de El Torero y uno de José Vázquez (tercero).

Uceda Leal (marino y oro): silencio y oreja.

Morante de la Puebla (corinto y oro): silencio y bronca.

Sebastián Castella (marino y oro): oreja y ovación.