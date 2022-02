Iván Paradelo, director de Marketing y Comunicación de Orka Holding (Damat-Tween), e Isabel Iturbe, CEO del Bilbao Basket, sellaron el compromiso en las nuevas oficinas del Club situadas en Gran vía 80. Las marcas Damat-Tween están especializadas en vestir todos los estilos del hombre urbano y son una de las precursoras del “lujo asequible”.

Vestirán durante las temporadas 21/22 y 23/24 al equipo tanto en los partidos como en sus desplazamientos de la Liga ACB, convirtiéndose en su “Official Fashion Sponsor”. La colección elegida por el club bilbaíno, que muy pronto lucirá el equipo, constará de prendas funcionales en las que prima el confort, la versatilidad y una total adaptación a cualquier fisonomía. Si a eso se le suma un diseño de tendencia, una impecable manufactura apoyada en la más avanzada nanotecnología y con procesos totalmente sostenibles, entendemos el gran éxito y prestigio de la marca en los 85 países en los que opera.

Sin duda, Damat-Tween es una de las firmas que más gusta a los deportistas y a sus respectivos clubs. Aparte de ello apoya al deporte, y es que evidente ya que, a nivel nacional también patrocina a clubes entre los que se encuentra el Deportivo Alavés y son proveedores oficiales del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol.

Ayer, el Bilbao Basket comunicaba la renovación de su imagen de pies a cabeza, vistiendo a su equipo técnico, médico, jugadores y staff con una de las marcas masculinas más prestigiosas del panorama internacional. Iván Paradelo, Director de Marketing y Comunicación de Orka Holding (Damat-Tween), e Isabel Iturbe, CEO del Bilbao Basket. www.damat-tween.es A nivel internacional, en fútbol encontramos a la Selección Nacional de Turquía, al NK Istra 1961 de Croacia, al Galatasaray, Trabzonspor y, recientemente, también el Genoa CFC, decano del fútbol italiano. En baloncesto patrocina a clubes como el Tofas y el Darussafaka, al que también se le une el Bilbao Basket.

Son, además, muchos los deportistas que a la hora de vestir eligen los diseños de Damat-Tween. Cuando se quitan la ropa de entrenamiento o juego , escogen diseños sport o más especiales para sus citas más importantes.

Más sobre Orka Holding

Presentes en 85 países, con 430 establecimientos, más de 1.000 puntos de venta y una plantilla de 3.950 empleados, las firmas Damat-Tween, pertenecientes al grupo Orka Holding, nacieron en 1986 en la ciudad de Estambul. Más tarde, en el año 2002, se presentaría su tercera marca D’S damat, continuando con la idea de ofrecer un producto de calidad premium, pero con unos precios todavía más accesibles.

En 2012 el 30% de su accionariado fue adquirido por Investcorp, fondo de inversión con oficinas en Nueva York, Londres, Bahrein, Abu Dabi, Doha, Mumbai y Singapur que en ese momento contaba con firmas de lujo como Gucci, Tiffany & Co., Saks Fifth Avenue, Chaumet, Breguet y Ebel and Carter´s. En junio de 2021 la familia Orakçioglu, fundadora del grupo, recompró la participación del fondo haciéndose de nuevo con el 100% del accionariado.

A día de hoy, el conglomerado reúne más de cincuenta sociedades vinculadas a las diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, producción, distribución textil, inversiones inmobiliarias y tecnología. La alta calidad de sus diseños, su modelo de gestión, la apuesta por la innovación y la investigación y su capacidad de adaptación a los rápidos y continuos cambios a los que se somete la industria de la moda, han permitido su rápida expansión internacional y su posicionamiento en todos los mercados en los que opera.

Desde su fundación, las marcas tienen el claro objetivo de ofrecer moda masculina en todas sus dimensiones: desde las líneas más formales, pasando por las propuestas de tendencia, a prendas con un enfoque más casual adaptadas a todas las fisonomías del hombre. Recientemente, Damat-Tween abrió nuevos puntos de venta en Bilbao, VitoriaGasteiz, Oviedo, Santiago, Málaga, Sevilla y Madrid uniéndose a la concept store que la firma de Estambul posee en el Paseo de Gracia de Barcelona. Una estrategia de expansión muy astuta que está conquistando tanto el armario masculino tanto de los deportistas como del resto de hombres